Відмова у субсидії на послуги ЖКГ: хто і як може оскаржити

Жінка за комп'ютером, квитанції та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні субсидія на житлово-комунальні послуги (ЖКП) призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону. Якщо людині надали меншу суму або було зовсім відмовлено у призначенні допомоги, вона має право оскаржити рішення.

Про те, хто і як може це зробити, розповідає видання Новини.LIVE.

Що треба знати про право на комунальні субсидії у 2026 році

За даними Пенсійного фонду, у 2026 році житлові субсидії передбачені мешканцям домогосподарств, які не можуть самостійно оплачувати:

житлово-комунальні послуги;

управління багатоквартирним будинком;

придбання скрапленого газу/твердого та рідкого пічного побутового палива.

Право на отримання допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають на території України і мешкають у житлових приміщеннях.

Субсидія призначається на два періоди: неопалювальний (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний (з 1 жовтня до 30 квітня). Розмір допомоги становить різницю між вартістю всіх комунальних послуг та сумою обов'язкового платежу родини.

Проте є низка приводів, коли у праві на допомогу можуть відмовити, або сума субсидії менша, ніж очікувалось. Зокрема, заява і декларація вважаються такими, що не подані, якщо не були внесені такі дані:

щодо членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховують під час визначення субсидії;

адресу домогосподарства/номери особових рахунків;

номер мобільного телефону заявника.

Якщо справа у допущеній помилці, то заявник матиме право виправити її протягом 30 календарних днів. Якщо це не зробити, то відмовляють остаточно.

Також допускається перерахунок субсидії в окремих випадках за зверненням одержувача:

непрацюючими пенсіонерами, якщо розрахунок субсидії проводили з урахуванням отриманої зарплати;

особами, які надають додаткові документи для уточнення доходу, з урахуванням якого призначалась субсидія;

непрацездатними непрацюючими особами, які проживають самі, щодо призначення допомоги на понаднормову площу житла.

Куди звертатися у разі відмови в субсидії

У випадку отримання відмови у субсидії на оплату комуналки, громадяни можуть оскаржити це рішення. Проте перед цим слід ретельно перевірити, що саме стало причиною відмови, якщо причина у помилці в документах або наявності заборгованості, то це слід виправити та подати заяву повторно.

Якщо відмова у субсидії була, на думку отримувача, незаконною, то може звернутися:

до головного управління Пенсійного фонду;

до міської ради.

У скарзі також необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові;

адресу проживання;

відділення Пенсійного фонду, яке винесло рішення;

причину незгоди з відмовою;

додати копії документів, які підтвердять правоту (дані, що підтверджують складне фінансове становище (наприклад, меддокументи).

Якщо ПФУ не перегляне відповідного рішення, то заявник має право звернутися до суду, додавши відповідний документ із рішенням від фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадянам, які оформлюють субсидії на оплату газу, в окремих випадках необхідно буде подати додаткову довідку від Нафтогазу. Йдеться про документ, що підтвердить відсутність боргу за блакитне паливо. Одержання такого документа від компанії є обов'язковим для кількох категорій заявників.

Ще Новини.LIVE писали, що в Нафтогазі змінили реквізити для розрахунку. Щоб уникнути проблем, клієнтів закликали під час відправлення коштів перевіряти коректність даних. Зокрема, йдеться про випадки, коли цифри необхідно вводити вручну чи за збереженими шаблонами.