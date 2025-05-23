Отключение света в Украине — будут ли вводить ограничения в 2025 году

Транспорт на улице и здания без света. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С наступлением весны в Украине стало больше солнечных дней. Благодаря теплой погоде снизилось потребление электрической энергии, поэтому отключений света для населения пока не прогнозируется. Однако неизвестно, какой будет ситуация в дальнейшем.

Как рассказали в компании ДТЭК Киевские электросети в ответ на информационный запрос редакции Новини.LIVE, в случае дефицита электроэнергии или новых повреждений оборудования, команду на применение экстренных или стабилизационных отключений дает НЭК Укрэнерго.

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Энергетики отмечают, что пока никаких команд об отключении компания не получала. В то же время в ДТЭК Киевские электросети отмечают, что не могут знать заранее об отключении электрической энергии и о масштабах ограничений. Тем временем специалисты компании делают все от них зависящее, чтобы "электроинфраструктура города работала стабильно и бесперебойно, и отключения из-за аварийных ситуаций происходили как можно реже".

Ответ ДТЭК Киевские электросети на запрос редакции. Фото: Новости.LIVE

Почему отключения света реальны и когда могут ввести ограничения

Недавно директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что потребление электроэнергии в Украине и ЕС очень похожи в плане использования солнечных электростанций, Так, в нашей стране за последний год построили один гигаватт солнечных электростанций. Однако вечером они не работают, а потребление растет, поэтому может возникать дефицит мощностей. Если удастся покрыть недостаток импортом, серьезных ограничений удастся избежать. Но ситуация ухудшится в случае новых атак по энергоинфраструктуре со стороны РФ или сильной жары.

"Это не значит, что на 100% так будет, но определенные риски есть, что в жаркие дни и в июле — начале августа могут быть определенные ограничения, введение почасовых графиков отключений. Но это только в том случае, если будет дефицит мощности, который мы не сможем покрывать импортом электрической энергии", — подчеркнул Владимир Омельченко.

Напомним, что с 1 июля этого в Украине будет действовать новый стандарт напряжения — 230 Вольт. В ДТЭК рассказали, как это повлияет на работу бытовой техники. Узнавайте также, вырастет ли тариф на свет в Украине в 2025 году.