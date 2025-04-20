Дефіцит потужності в енергосистемі — коли з'явиться та до чого готуватися українцям

Енергетик дивиться в монітор комп'ютера. Фото: ДТЕК/Facebook

Влітку 2025 року в українській енергосистемі може виникнути дефіцит електроенергії. Його фіксуватимуть, ймовірно, у вечірні години.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк.

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Як пояснив Нагорняк, влітку розпочнуться ремонти на енергоблоках, тож генерації стане помітно менше.

"Водночас влітку, в денні години буде генерація сонячних електростанцій. Але це нас не рятує у вечірні години. Тому є значна ймовірність, що у спекотні дні, у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит", — сказав він.

За словами народного депутата, щоби уникнути дефіциту електроенергії, Україні доведеться збільшити імпорт.

Що буде з тарифом на світло

В урядовій постанові сказано, що електроенергія для побутових споживачів коштуватиме 4,32 грн. Тариф діятиме до кінця травня, однак влада наразі не повідомляла про наміри переглядати тарифи. Отже, українці й надалі платитимуть за світло по 4,32 грн за кВт-год.

Але з 1 травня вже не діятиме пільговий тариф для споживачів з електроопаленням. Зараз в них є знижка — 2,64 грн за кВт-год у межах 2000 кВт-год на місяць. Але цю пільгу скасують, і діятиме звичайна ставка — 4,32 грн за кВт-год.

Раніше стало відомо, що з 1 липня 2025 року в Україні номінальна напруга в мережі відповідатиме європейським стандартам. Ми пояснювали, що це означає для побутових споживачів.

Також нагадаємо, чому українські водоканали мають борги за електроенергію по всій країні на дуже велику суму.