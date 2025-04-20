Дефицит мощности в энергосистеме — когда появится и к чему готовиться украинцам

Отключение света летом — будет ли в энергосистеме дефицит
Летом 2025 года в украинской энергосистеме может возникнуть дефицит электроэнергии. Его будут фиксировать, вероятно, в вечерние часы.
Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк.
Почему будет возникать дефицит электроэнергии
Как пояснил Нагорняк, летом начнутся ремонты на энергоблоках, поэтому генерации станет заметно меньше.
"В то же время летом, в дневные часы будет генерация солнечных электростанций. Но это нас не спасает в вечерние часы. Поэтому есть значительная вероятность, что в жаркие дни, в вечерние часы мы будем иметь незначительный дефицит", — сказал он.
По словам народного депутата, чтобы избежать дефицита электроэнергии, Украине придется увеличить импорт.
Что будет с тарифом на свет
В правительственном постановлении сказано, что электроэнергия для бытовых потребителей будет стоить 4,32 грн. Тариф будет действовать до конца мая, однако власти пока не сообщали о намерениях пересматривать тарифы. Итак, украинцы и в дальнейшем будут платить за свет по 4,32 грн за кВт-ч.
Но с 1 мая уже не будет действовать льготный тариф для потребителей с электроотоплением. Сейчас у них есть скидка — 2,64 грн за кВт-ч в пределах 2000 кВт-ч в месяц. Но эту льготу отменят, и будет действовать обычная ставка — 4,32 грн за кВт-ч.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года в Украине номинальное напряжение в сети будет соответствовать европейским стандартам. Мы объясняли, что это означает для бытовых потребителей.
Также напомним, почему украинские водоканалы имеют долги за электроэнергию по всей стране на очень большую сумму.
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