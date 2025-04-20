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Отключение света летом — будет ли в энергосистеме дефицит

20 апреля 2025 19:20
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Дефицит мощности в энергосистеме — когда появится и к чему готовиться украинцам
Энергетик смотрит в монитор компьютера. Фото: ДТЭК/Facebook
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Летом 2025 года в украинской энергосистеме может возникнуть дефицит электроэнергии. Его будут фиксировать, вероятно, в вечерние часы.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк.

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Как пояснил Нагорняк, летом начнутся ремонты на энергоблоках, поэтому генерации станет заметно меньше.

"В то же время летом, в дневные часы будет генерация солнечных электростанций. Но это нас не спасает в вечерние часы. Поэтому есть значительная вероятность, что в жаркие дни, в вечерние часы мы будем иметь незначительный дефицит", — сказал он.

По словам народного депутата, чтобы избежать дефицита электроэнергии, Украине придется увеличить импорт.

Что будет с тарифом на свет

В правительственном постановлении сказано, что электроэнергия для бытовых потребителей будет стоить 4,32 грн. Тариф будет действовать до конца мая, однако власти пока не сообщали о намерениях пересматривать тарифы. Итак, украинцы и в дальнейшем будут платить за свет по 4,32 грн за кВт-ч.

Но с 1 мая уже не будет действовать льготный тариф для потребителей с электроотоплением. Сейчас у них есть скидка — 2,64 грн за кВт-ч в пределах 2000 кВт-ч в месяц. Но эту льготу отменят, и будет действовать обычная ставка — 4,32 грн за кВт-ч.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года в Украине номинальное напряжение в сети будет соответствовать европейским стандартам. Мы объясняли, что это означает для бытовых потребителей.

Также напомним, почему украинские водоканалы имеют долги за электроэнергию по всей стране на очень большую сумму.

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