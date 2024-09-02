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Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

2 вересня 2024 06:42
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Як ТРЦ Respublika Park перейшов на імпортну електроенергію та скільки це коштує
Торгово-розважальний центр Respublika Park. Фото: respublikapark.com.ua
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через важку ситуацію, що склалась в енергетиці через російські обстріли, багато українських споживачів почали адаптуватися до цих складних умов. Приватні споживачі купують зарядні станції та встановлюють сонячні панелі, тоді як бізнес користується генераторами та навіть імпортує електроенергію. Так, в умовах перебоїв у енергопостачанні ТРЦ Respublika Park почав використовувати імпортну електроенергію. Таким чином у ТРЦ продовжують функціонувати магазини, заклади харчування та зони розваг навіть під час відключень світла.

Новини.LIVE розповідають як ТРЦ перейшов на імпортну електроенергію, та скільки це коштуватиме для орендарів та відвідувачів.

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Яким чином ТРЦ Respublika Park користується імпортною електроенергією

Як запевнили нас у пресслужбі торгово-розважального центру, Respublika Park уклав контракт з ліцензованим постачальником, здатним забезпечити імпорт електроенергії зі Словаччини та Угорщини. Це дозволило вивільнити значні потужності української генерації для інших споживачів. 

"Перехід на імпортну електроенергію — це не просто технічне рішення, це стратегічний крок для забезпечення стабільності нашого бізнесу та підтримки енергетичної системи України" — заявила головна виконавча директорка ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива.

Скільки коштує імпортована електроенергія

Як очікують представники ТРЦ,  імпортована електроенергія буде дорожчою за українську.

За оцінками, різниця у вартості складає орієнтовно 30%. Вона залежить від країни постачання та поточної вартості електроенергії на європейському ринку.

Як підвищена вартість електроенергії вплине на ціни в ТРЦ

Як зазначили в пресслужбі Respublika Park перехід на імпортну електроенергію не матиме моментального впливу на орендну плату для магазинів у ТРЦ Respublika Park. Натомість, на думку керівництва торгово-розважального центру, імпорт електрики забезпечить стабільну і безперебійну роботу як самого ТРЦ, так і кожного орендаря. Очікується, що це позитивно вплине на збільшення товарообігу, що є ключовим показником ефективності роботи рітейл-бізнесу.

"Наша мета залишається незмінною — бути надійним місцем для шопінгу та відпочинку, незалежно від зовнішніх обставин. Ми продовжуємо інвестувати в рішення, які забезпечують комфорт наших відвідувачів та підтримують економіку України", — додала Щаслива.

Чи гарантує  перехід на імпортну електроенергію  безперебійне електропостачання ТРЦ

За словами керівництва Respublika Park, перехід на імпортовану електроенергію дасть можливість ТРЦ працювати безперебійно. Це одна з вимог, яку потрібно дотримувати для уникнення стабілізаційних відключень за графіками, встановленими НЕК "Укренерго".

Як зазначається, перехід на імпортну електроенергію є частиною комплексної стратегії з енергозабезпечення. Це дозволяє ТРЦ не лише підтримувати свою роботу, а й вивільняти додаткові обсяги електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури та населення.

"Важливо розуміти, що використання імпортованої електроенергії — це внесок в енергетичну безпеку всієї країни. Ми не лише забезпечуємо стабільну роботу ТРЦ, але й допомагаємо зберегти додаткові об'єми електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури та населення", — додала Щаслива.

Нагадаємо, експерт спрогнозував, скільки в Україні діятимуть жорсткі графіки відключення світла. Подекуди без електропостачання абоненти можуть бути по 12 годин.

Також, ми писали як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла. Вартість популярних моделей в українських торгових мережах у середньому на третину вища, ніж у сусідній Польщі.

Київ електроенергія ТРЦ електропостачання імпорт відключення світла світло Електрика

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