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Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

2 сентября 2024 06:42
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Как ТРЦ Respublika Park перешел на импортную электроэнергию и сколько это стоит
Торгово-развлекательный центр Respublika Park. Фото: respublikapark.com.ua
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Из-за тяжелой ситуации, сложившейся в энергетике из-за российских обстрелов, многие украинские потребители начали адаптироваться к этим сложным условиям. Частные потребители покупают зарядные станции и устанавливают солнечные панели, тогда как бизнес пользуется генераторами и импортирует электроэнергию. Так, в условиях перебоев в энергоснабжении ТРЦ Respublika Park начал использовать импортную электроэнергию. Таким образом в ТРЦ продолжают функционировать магазины, заведения питания и зоны развлечений даже при отключениях света.

Новини.LIVE рассказывают как ТРЦ перешел на импортную электроэнергию и сколько это будет стоить для арендаторов и посетителей.

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Каким образом ТРЦ Respublika Park пользуется импортной электроэнергией

Как заверили нас в пресс-службе торгово-развлекательного центра, Respublika Park заключил контракт с лицензированным поставщиком, способным обеспечить импорт электроэнергии из Словакии и Венгрии. Это позволило высвободить значительные мощности украинского поколения для других потребителей.

"Переход на импортную электроэнергию — это не просто техническое решение, это стратегический шаг для обеспечения стабильности нашего бизнеса и поддержки энергетической системы Украины" — заявила главный исполнительный директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.

Сколько стоит импортируемая электроэнергия

Как ожидают представители ТРЦ, импортируемая электроэнергия будет дороже украинской.

По оценкам, разница в стоимости составляет ориентировочно 30%. Она зависит от страны снабжения и текущей стоимости электроэнергии на европейском рынке.

Как повышенная стоимость электроэнергии повлияет на цены в ТРЦ

Как отметили в пресс-службе Respublika Park, переход на импортную электроэнергию не будет оказывать моментального влияния на арендную плату для магазинов в ТРЦ Respublika Park. По мнению руководства торгово-развлекательного центра, импорт электричества обеспечит стабильную и бесперебойную работу как самого ТРЦ, так и каждого арендатора. Ожидается, что это окажет положительное влияние на увеличение товарооборота, что является ключевым показателем эффективности работы ритейл-бизнеса.

"Наша цель остается неизменной — быть надежным местом для шопинга и отдыха, вне зависимости от внешних обстоятельств. Мы продолжаем инвестировать в решения, которые обеспечивают комфорт наших посетителей и поддерживают экономику Украины", — добавила Счастливая.

Или гарантирует   переход на импортную электроэнергию   бесперебойное электроснабжение ТРЦ

По словам руководства Respublika Park, переход на импортируемую электроэнергию позволит ТРЦ работать бесперебойно. Это одно из требований, которое нужно соблюдать во избежание стабилизационных отключений по графикам, установленным НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, переход на импортную электроэнергию является частью комплексной стратегии энергообеспечения. Это позволяет ТРЦ поддерживать не только свою работу, но и высвобождать дополнительные объемы электроэнергии для объектов критической инфраструктуры и населения.

"Важно понимать, что использование импортируемой электроэнергии - это вклад в энергетическую безопасность всей страны. Мы не только обеспечиваем стабильную работу ТРЦ, но и помогаем сохранить дополнительные объемы электроэнергии для объектов критической инфраструктуры и населения", — добавила Счастливая.

Напомним, эксперт спрогнозировал, сколько в Украине будут действовать жесткие графики отключения света. Кое-где без электроснабжения абоненты могут быть по 12 часов.

Также мы писали как украинские сети электроники наживаются на отключениях света. Стоимость популярных моделей в украинских торговых сетях в среднем на треть выше, чем в соседней Польше.

Киев электроэнергия ТРЦ электроснабжение импорт отключения света свет Электричество

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