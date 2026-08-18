Відключення газу за борги: які проблеми мають клієнти Нафтогазу

Комунальні платіжки, гроші. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Деякі клієнти компанії "Нафтогаз України" розповіли про тривалу процедуру відновлення газопостачання після відключення через заборгованість. Згідно з чинними правилами, громадянам потрібно не лише погасити борг, зачекати понад місяць дозволу на відновлення постачання газу, а й ще заплатити додаткові кошти за перепідключення.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення на сторінці Нафтогазу у Facebook.

Які загрожують проблеми через борги перед Нафтогазом

В одному з повідомлень громадянка розповіла, що мала заборгованість перед ГК "Нафтогаз України", через що було відключено газопостачання.

Жінка оплатила заборговану суму, однак тривалий час не може отримати відповіді щодо надання дозволу на повернення послуги.

Вона зазначила, що оператор на гарячій лінії запевнив, що згідно із законодавством України, протягом місяця мають повідомити результат, однак цей час сплив, а рішення досі немає.

"Не можу дочекатися відповіді компанії "Нафтогаз України" після оплати боргу за спожитий газ. Вже неодноразово телефонувала на гарячу лінію... Надходить зима, дозволу на відновлення постачання газу так і не має", — йдеться у повідомленні.

Також жінка зауважила, що кожен оператор трактує по-своєму щодо подальших дій. Під час останнього разу у контакт-центрі заявили, що окрім боргу і моральної компенсації компанії, клієнти зобов'язані сплатити ще Нафтогазу за відключення/підключення газу.

Громадянка наголосила, що відповідне додаткове фінансове навантаження на клієнтів під час воєнного стану неприпустимі.

Чому загрожує відключення газу і як підключити знову

Згідно з оновленими кілька років тому правилами, газопостачальні компанії мають право відключати газ боржникам. Причин для такого розвитку подій є кілька, і залежно від цього буде відомий подальший алгоритм дій:

Борги за газ — є найпоширенішою причиною. Після його погашення фахівці мають підключити газ у визначені терміни; Завершення терміну повірки лічильника/його несправність — підключення можливе після заміни чи повірки приладу; Самовільне підключення/втручання в газову мережу — потребує оплати штрафу та повної легалізації.

Вартість перепідключення залежить від причини відключення і обсягу необхідних робіт. Зокрема, якщо йдеться про борг, то після розрахунку фіксована плата за виклик фахівця може коливатися від 300 до 1 000 грн.

Процедура повторного підключення наступна:

Потрібно усунути причину відключення — погасити борг, відремонтувати несправне обладнання, замінити лічильник або оформити відсутні документи.

Подати заяву для повторного підключення — можна звернутися до оператора газорозподільної мережі області особисто, онлайн чи поштою.

Підготувати пакет документів — він прив'язаний до причини відключення.

Розрахуватися за послугу повторного підключення — якщо передбачається у договорі.

Дочекатися виїзду фахівця — після перевірки стану обладнання, відсутності витоків, він відновить подачу газу.

Підписати акт про підключення та перевірити роботу газового обладнання.

Якщо людина накопичила борги і їх не погашає, то постачальник має право подати до суду. Залежно від винесеного рішення виконавець матиме право:

арештовувати майно боржника;

арештовувати рахунки у банку, з яких спишуть заборговану суму.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких випадках може загрожувати поява заборгованості за газ. За даними Нафтогазу, для уникнення боргу клієнти повинні дотримуватися кількох правил. Зокрема, необхідно розраховуватися за газ вчасно — до 25 числа щомісяця, адже адже навіть через невчасну оплату може виникнути борг.

Ще Новини.LIVE писали, коли клієнтам Нафтогазу потрібно оновлювати дані. Подавати нову інформацію необхідно у разі зміни власника житла (придбане/успадковане житло), через зміну паспортних даних, у разі переходу на інше прізвище. Водночас у різних ситуаціях компанії потрібно буде подати окремі пакети документів.