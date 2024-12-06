В Україні видатки держбюджету вже більші, аніж закладено в план 2024 року

Нацбанк України. Фото: сайт НБУ

В Україні видатки державного бюджету у 2024 році передбачалися на рівні 3737 мільярдів гривень. Однак станом на початок грудня вони вже перевищили план й становили 3775 мільярдів гривень

Про це пише Forbes з посиланням на дані Мінфіну у п'ятницю, 6 грудня.

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Видатки держбюджету за 11 місяців

Законом про держбюджет видатки у 2024 рік мали становити 3737 мільярдів гривень, але за 11 місяців факт вже склав 3775 мільярдів гривень.

У виданні пояснили, що перевиконання плану видатків відбувається за спеціальним фондом держбюджету, тому не потребуватиме внесення змін до закону.

Водночас доходи бюджету становили 2650 мільярдів грн, що також більше, аніж річний план — 1911,5 мільярдів гривень. Однією з причин є зарахування частини міжнародної допомоги, а саме грантів. За 11 місяців обсяг таких надходжень перевищив 300 мільярдів гривень.

Крім того, дефіцит держбюджету склав 1,1 трильйон гривень при річному ліміті 1,85 трильйонів гривень.

Нагадаємо, головним пріоритетом державного бюджету на 2025 рік буде забезпечення безпеки та оборони країни.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України, що призведе до історичного підвищення податків.