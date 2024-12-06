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Расходы госбюджета уже превысили заложенную сумму на 2024 год

6 декабря 2024 14:26
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине расходы госбюджета уже больше, чем заложенные в план 2024 года
Национальный банк Украины. Фото: сайт НБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине расходы государственного бюджета в 2024 году предполагались на уровне 3737 миллиардов гривен. Однако на начало декабря они уже превысили план и составили 3775 миллиардов гривен.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Минфина в пятницу, 6 декабря.

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Законом о госбюджете расходы в 2024 году должны составлять 3737 миллиардов гривен, но за 11 месяцев факт уже составил 3775 миллиардов гривен.

В издании пояснили, что перевыполнение плана расходов происходит по специальному фонду госбюджета, поэтому не потребуется внесение изменений в закон.

В то же время доходы бюджета составляли 2650 миллиардов гривен, что также больше, чем годовой план — 1911,5 миллиарда гривен. Одной из причин является зачисление части международной помощи, а именно грантов. За 11 месяцев объем таких поступлений превысил 300 миллиардов гривен.

Кроме того, дефицит госбюджета составил 1,1 триллиона гривен при годовом лимите 1,85 триллиона гривен.

Напомним, главным приоритетом государственного бюджета на 2025 год станет обеспечение безопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, что приведет к историческому повышению налогов.

госбюджет Минэкономики экономика финансы война в Украине

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