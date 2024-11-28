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Історичне підвищення податків — Зеленський підписав закон

28 листопада 2024 17:37
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Підвищення податків — Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Це найбільше підвищення податків за весь час.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради у картці закону №11416-д.

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Закон про підвищення податків

У четвер, 28 листопада, Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків. Відповідний закон був поданий народними депутатами України – членами Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Законопроєкт про підвищення податків почне діяти вже з 1 грудня.

Зауважимо, що відповідний документ було ухвалено 10 жовтня 2024 року, а 15 жовтня закон вже був направлений на підпис Президенту України.

Закон безпосередньо передбачає:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • запровадження військового збору для ФОП І, ІІ та ІV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати встановленої на 1 число звітного місяця;
  • ФОП III групи сплачуватимуть податки у розмірі 1% від доходу у вигляді військового збору;
  • введення податку на надприбутки банків у розмірі 50%;
  • введення 25% податку на прибуток для всіх фінансових компаній, окрім страхових.
Історичне підвищення податків — Зеленський підписав закон - фото 1
Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк пояснювала, що у разі підписання закону про підвищення податків у листопаді військовий збір для фізичних осіб у грудні збільшиться до 5%.

Раніше ми писали про те, що податковий комітет ухвалив рішення скасувати підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році. Це дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на підприємців.

Володимир Зеленський закон податки військові законопроєкт бюджет

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