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Расходы государственного бюджета выросли более чем на 10% — на ушедшие средства

17 октября 2024 13:20
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Госбюджет Украины — как выросли расходы и на ушедшие деньги в 2024 году
Украинские гривны. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украина за 2024 год увеличила государственные расходы . По итогам трех кварталов текущего года кассовые расходы общего фонда госбюджета достигли 2,3 трлн грн. Это на 225,8 млрд грн больше, что свидетельствует о росте на 10,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В сентябре 2024 года государственные расходы Украины составили 249,4 млрд грн. Наибольшие суммы в структуре расходов направлены на следующие направления:

  • 928,8 млрд грн выделено на оплату труда с начислениями, что составляет 39,6% общих расходов за период январь-сентябрь 2024 года. Из них в сентябре было израсходовано 111,2 млрд грн. Эти расходы выросли на 48,3 млрд грн (5,5%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На содержание военнослужащих направлено 703,9 млрд грн (в сентябре — 83,7 млрд грн).
  • 363,9 млрд грн ушло на оплату товаров и услуг, что составляет 15,5% общих затрат. В сентябре на это израсходовано 32,5 млрд грн.
  • 411,8 млрд грн было выделено на социальное обеспечение (пенсии, пособия, стипендии), что составляет 17,6% от общих расходов. В сентябре на эти цели израсходовано 35,1 млрд грн, что на 25,4 млрд грн (6,6%) больше, чем за аналогичный период 2023 года.
  • 224,6 млрд грн ушло на субсидии и трансферты предприятиям и организациям, что составляет 9,6% от общих расходов. В частности, 191,3 млрд грн направлено на закупку товаров для Вооруженных Сил Украины, а 17 млрд грн — в поддержку Фонда развития предпринимательства. В сентябре на это было израсходовано 32,3 млрд грн.
  • 217,5 млрд грн было израсходовано на обслуживание государственного долга, что составляет 9,3% общих расходов. В сентябре на эти нужды направлено 13,4 млрд грн. По сравнению с прошлым годом расходы по обслуживанию долга выросли на 45,2 млрд грн (26,3%).
  • 130,8 млрд грн ушло на трансферты местным бюджетам.

Что еще стоит знать

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по оборонному бюджету на 2025 год. В среду, 2 октября, они были утверждены.

Мы также писали, что глава бюджетного Комитета Роксолана Пидласа заявила, что прожиточный минимум, заложенный в проекте Госбюджета на 2025 год, может быть пересмотрен. Она назвала, при каком условии это произойдет.

экономика деньги госбюджет Минфин расходы

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