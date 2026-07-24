Від українців просять два документи для збереження пенсії: пояснення ПФУ

Жінки похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Пенсійний фонд України (ПФУ) нагадав про необхідність підтвердження особи для отримання гарантії того, що виплати не будуть припинені. Особливо така вимога актуальна для громадян, які перебувають за кордоном, а надати потрібно лише кілька документів.

Про те, як пройти ідентифікацію цього року, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто може втратити пенсії та як діяти

За інформацією ПФУ, пенсіонери та отримувачі страхових виплат (наприклад, через нещасний випадок на виробництві, профзахворювання), які тимчасово проживають за кордоном, повинні пройти фізичну ідентифікацію. Відповідна процедура є обов’язковою відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

У Пенсійному фонді зауважили, що проходити процедуру необхідно не всім пенсіонерам, які виїхали за межі країни. Згідно з правилами, ідентифікація не є обов’язковою, якщо поїздка має тимчасовий характер — до 183 днів на рік — і громадянин не оформлював статус біженця/тимчасового захисту в іншій країні.

З огляду на це, тимчасові подорожі, лікування, відпочинок або перебування у рідних за кордоном не вимагають додаткового підтвердження особи для отримання пенсійних виплат, якщо термін перебування буде в межах вказаного законом періоду.

У ПФУ не прив’язують фізичну ідентифікацію до конкретного місяця чи дати призначення пенсії, а проходити процедуру потрібно до кінця кожного календарного року.

Також пенсіонери, які виїхали з окупованих територій України (зокрема за кордон), мають повідомити фонд про неотримання виплат від Росії.

Ці дві дії з боку громадян будуть гарантувати вчасне надходження виплат.

Якщо нарахування виплат вже припинили, то надавши актуальні дані, Пенсійний фонд поновить їх з дати припинення.

Як пенсіонерам за кордоном пройти ідентифікацію

Згідно з правилами, пенсіонер може самостійно обрати зручний період для підтвердження особи. Потрібно мати такі документи:

заяву про продовження виплати пенсії/страхових виплат (у довільній формі);

документ про посвідчення факту, що людина жива.

Передати документи можна поштою (рекомендованим листом або з оголошеною цінністю) дистанційно через портал ПФУ.

Для цього є кілька варіантів:

можна авторизуватися в особистому е-кабінеті на порталі ПФУ за допомогою "Дія.Підпису";

також можна показати документи під час відеоконференцзв’язку з представником ПФУ;

є можливість звернутися до дипустанови України в країні перебування, отримати документ, який посвідчить, що людина жива, і надіслати його в Україну до ПФУ.

Окремо на порталі ПФУ в особистому кабінеті необхідно підтвердити відсутність одержання виплат від РФ. Там в графі потрібно лише поставити "пташку".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні Пенсійний фонд виплатить кільком категоріям населення найвищі пенсії. Згідно з правилами, максимальний рівень становитиме понад 26 000 грн. Зокрема, нарахування відбудеться разом із застосуванням коефіцієнтів пониження, введених на період дії воєнного стану, у розмірі 10% або 50% понад максимальний розмір.

Ще Новини.LIVE повідомляли, кому надають статус ветерана праці в Україні та які передбачені соцгарантії. Зокрема, громадяни можуть розраховувати на медичні пільги, санаторно-курортне лікування, пріоритетне обслуговування, а в деяких випадках — додаткові суми коштів до пенсій. В основному можуть нарахувати додатково від 20% до 40% від мінімальної пенсії.