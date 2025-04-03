Нафтогаз рассказал, когда от украинцев требуют справку об отсутствии задолженности

От клиентов Нафтогаза требуют важную справку — что нужно знать
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала, когда от клиентов требуют справку об отсутствии задолженности за газ. Также в компании дали инструкцию, как получить такую информацию.
Об этом говорится в материалах Нафтогаза в соцсети Facebook.
Подробнее о справке об отсутствии долга от Нафтогаза
Как рассказали в компании, в этом документе подтверждается отсутствие просроченного долга клиента за потребленный природный газ перед нынешним поставщиком.
Для получения соответствующей информации достаточно сделать несколько шагов в личном кабинете клиента ГК "Нафтогаз Украины", что позволит сэкономить время и избежать необходимости лично обращаться в отделения.
"Процесс получения справки в ГК "Нафтогаз Украины" максимально прост", — уверяют в газоснабжающей компании.
Справка об отсутствии задолженности за газ может понадобиться при оформлении субсидий на жилищно-коммунальные услуги в случае смены собственника, продажи или покупки недвижимости.
Как быстро получить информацию об отсутствии долга
Так, компания предоставила пошаговую инструкцию своим клиентам. Получить справку об отсутствии долга можно:
- через личный кабинет — my.gas.ua;
- через чат-боты в Viber и Telegram;
- через терминалы самообслуживания: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24.
Также можно лично обратиться в ближайшее партнерское отделение или в Центр обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины". При себе нужно иметь следующие документы:
- паспорт/ID-карта;
- номер ЭИС-кода/лицевого счета.
"Мы всегда готовы помочь в любых вопросах, связанных с поставками газа. Работаем для вашего комфорта", — добавили в компании.
Ранее мы писали о том, что в Украине может исчезнуть одна из коммунальных квитанций. Однако платежку должны отменить временно.
Также рассказывали, как меньше платить за коммунальные услуги, если в квартире или доме никто не проживает. Для этого необходимо написать заявление своему поставщику услуг.
Читайте Новини.LIVE!