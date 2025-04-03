Нафтогаз рассказал, когда от украинцев требуют справку об отсутствии задолженности

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассказала, когда от клиентов требуют справку об отсутствии задолженности за газ. Также в компании дали инструкцию, как получить такую информацию.

Об этом говорится в материалах Нафтогаза в соцсети Facebook.

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Как рассказали в компании, в этом документе подтверждается отсутствие просроченного долга клиента за потребленный природный газ перед нынешним поставщиком.

Для получения соответствующей информации достаточно сделать несколько шагов в личном кабинете клиента ГК "Нафтогаз Украины", что позволит сэкономить время и избежать необходимости лично обращаться в отделения.

"Процесс получения справки в ГК "Нафтогаз Украины" максимально прост", — уверяют в газоснабжающей компании.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Справка об отсутствии задолженности за газ может понадобиться при оформлении субсидий на жилищно-коммунальные услуги в случае смены собственника, продажи или покупки недвижимости.

Как быстро получить информацию об отсутствии долга

Так, компания предоставила пошаговую инструкцию своим клиентам. Получить справку об отсутствии долга можно:

через личный кабинет — my.gas.ua;

через чат-боты в Viber и Telegram;

через терминалы самообслуживания: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24.

Также можно лично обратиться в ближайшее партнерское отделение или в Центр обслуживания клиентов ГК "Нафтогаз Украины". При себе нужно иметь следующие документы:

паспорт/ID-карта;

номер ЭИС-кода/лицевого счета.

"Мы всегда готовы помочь в любых вопросах, связанных с поставками газа. Работаем для вашего комфорта", — добавили в компании.

Ранее мы писали о том, что в Украине может исчезнуть одна из коммунальных квитанций. Однако платежку должны отменить временно.

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