Деньги для мобилизованных в 2025 году — в каких городах выплачивают наибольшие и наименьшие суммы

Украинские гривны. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине военнослужащие, которые стали на защиту Родины от российской агрессии, получают финансовую помощь не только от государства. Так, во многих городах с началом полномасштабной войны появились специальные программы, цель которых — поддержать людей, отправляющихся на войну.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие суммы выплачивают военным в 2025 году

Читайте также:

Хмельницкая область

По информации издания "Экономическая правда", единовременное пособие предоставляют в Волочиской общине. Размер выплат составляет 10 тыс. грн, их выплачивают местным, если они присоединяются к ВСУ.

Также единовременную материальную помощь выплачивают военным за полученные ранения. Сумма является индивидуальной для каждого человека.

Мелитополь

Поскольку город временно не контролирует украинская власть, городской совет переехал в Запорожье. Военным с регистрацией в Мелитополе выплачивают по 30 тыс. грн.

Кропивницкий

Выплаты в 20 тыс. грн предоставляют раненым защитникам. Дополнительно существует областная программа: из бюджета на лечение после получения ранения выплачивают 15 тыс. грн.

Винница

Местные власти начисляют по 10 тыс. грн тем, кто мобилизовался в ВСУ, имея регистрацию в Винницкой области.

Харьковская область

В Богодухове деньгами поддерживают местных жителей и переселенцев, которые стали частью армии. Программа действует для мобилизованных и контрактников. Всем защитникам начисляют по 50 тыс. грн.

Лисичанск

15 тысяч гривен от города платят местным жителям. Разовая выплата положена тем, кто присоединился к защите Украины в 2024-2025 годах.

Полтава

Помощь в 10 тыс. грн выплачивают как мобилизованным, так и демобилизованным украинцам. Получить средства могут военные, зарегистрированные в Полтавской общине, и ВПО, если зарегистрировались в местной общине.

Черновцы

Город выплачивает по 4 тыс. грн семьям пленных, пропавших без вести и погибших военных. Программа действует для семей, где есть дети до 18 лет (если они учатся в вузе — то до 23 лет), и которые официально живут в городе не менее года.

Ровно

В Ровно единовременное пособие выплачивают военным, которые получили ранения или заболевания. Размер выплат — 20 тыс. грн и 10 тыс. соответственно.

Черкассы

Город ввел программу единовременных выплат семьям погибших военных, которые получили смертельные травмы или имеют неизлечимые болезни. Семьям в 2025 году выплатят по 155 тыс. грн.

Украинцы, которые присоединились к добровольческому формированию Черкасской территориальной общины, выполняют боевые распоряжения по обороне и охране отдельных объектов, могут получить по 30 тыс. грн.

Ужгород

Жители Ужгорода и ВПЛ, которые заключили контракты с десантно-штурмовыми войсками и военно-морскими силами (ВМС), будут получать по 50 тыс. грн. За присоединение к другим воинским частям — по 10 тыс. грн.

Чернигов

Мобилизованным из Чернигова оказывают помощь в размере 20 тыс. грн. На такие же выплаты могут рассчитывать и ВПЛ, которые попали в армию уже после своего переезда в город.

Луцк

Финансовая поддержка предоставляется гражданам, которые заключили контракт с ВСУ. После подписи бумаг жителям Луцка и жителям из окрестных сел начисляют по 15 тыс. грн.

Киев

Столица финансово поддерживает тех, кто попал под мобилизацию или подписал контракт на прохождение службы. До 2025 года людям начисляли по 30 тыс. грн одноразовой выплаты, однако сейчас сумма увеличилась до 50 тыс.

Одесса

20 тыс. грн могут получить мобилизованные украинцы или военнослужащие, которые подписали первый контракт с ВСУ. Главное условие — военный должен быть зарегистрирован в Одессе.

Тернополь

Единовременную помощь выплачивают мобилизованным и контрактникам за участие в боях. Город предоставляет им 10 тыс. грн, дополнительно к государственным выплатам.

Еще городской совет выплачивает по 15 тыс. грн военным, которые проходят лечение и реабилитацию.

Львов

На получение 50 тыс. грн финансовой поддержки могут надеяться граждане, которые заключили контракт с армией на три года. Также во Львове ввели "Комплексную программу социальной поддержки отдельных категорий граждан". Она предусматривает, что военные, которые подписались на контрактную службу в 2019-2021 годах, получают по 25 тыс. грн единовременного пособия.

Ивано-Франковск

По 50 тыс. грн получают непосредственно фронтовики, другим защитникам платят по 20 тыс. грн. Если же военный сначала получил 20 тыс. грн, а впоследствии оказался на фронте, ему дополнительно доплатят 30 тыс. грн.

Ранее мы объясняли, кому из украинцев нужно уточнить личные данные в ТЦК в марте. Некоторым гражданам не нужно для этого ждать вручения повесток.

Также мы рассказывали, что военнослужащим начисляют помощь на решение социально-бытовых вопросов. Известно, какие суммы выплачивают защитникам.