Стипендії на навчання — як ветеранам отримати 500 доларів стипендії

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стартувало приймання заявок, в рамках якого ветерани мають можливість отримати стипендії до 500 доларів на короткострокові навчальні програми чи курси. Учасники конкурсу мають широкий вибір курсів — від маркетингу до комп'ютерних наук.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як отримати до 500 доларів на навчання

Стипендії ветеранам надає Програма реінтеграції ветеранів IREX. Формат короткострокових курсів розробили так, щоб допомогти учням ефективно планувати навчання, не втрачаючи можливості займатися активностями або отримувати лікування, якщо це необхідно.

"Учасники конкурсу мають вільний вибір курсів, які вони бажають пройти, такі як маркетинг, комп'ютерні науки, аналітика, управління, іноземні мови та інші. Важливим є чітке обгрунтування обраної освітньої можливості та її позитивний вплив на майбутнє працевлаштування або кар'єрний розвиток", — йдеться в повідомленні.

Ветеранам, які бажають отримати стипендію, потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Подати заявку можна до 2 лютого (23:59) включно.

Протягом попередніх п'яти раундів конкурсу понад 90 ветеранів та 25 членів їхніх сімей успішно пройшли навчання у різних сферах.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що найбільша в Україні освітня платформа Prometheus відкриває стипендії для навчання на платних IT-курсах, створених у партнерстві з провідними фахівцями галузі. Для безкоштовного навчання Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) надає 1000 стипендій для українців та українок, які постраждали від війни.

Також ми писали про те, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нові можливості, які стануть доступні для жінок у семи регіонах країни. Йдеться про нову безкоштовну програму навчання, завдяки їй зможуть підвищити свої професійні навички.