Стипендии на обучение – как ветеранам получить 500 долларов стипендии

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартовал прием заявок, в рамках которого ветераны могут получить стипендии до 500 долларов на краткосрочные учебные программы или курсы. Участники конкурса имеют широкий выбор курсов — от маркетинга до компьютерных наук.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Как получить до 500 долларов на обучение

Стипендии ветеранам предоставляет Программа реинтеграции ветеранов IREX. Формат краткосрочных курсов был разработан таким образом, чтобы помочь учащимся эффективно планировать обучение, не упуская возможности заниматься активностями или получать лечение, если это необходимо.

"Участники конкурса имеют свободный выбор курсов, которые они желают пройти, такие как маркетинг, компьютерные науки, аналитика, управление, иностранные языки и другие. Важно четкое обоснование выбранной образовательной возможности и ее положительное влияние на будущее трудоустройство или карьерное развитие ", — сказано в сообщении.

Ветеранам, желающим получить стипендию, нужно заполнить регистрационную форму по ссылке. Подать заявку можно до 2 февраля (23:59) включительно.

В предыдущие пять раундов конкурса более 90 ветеранов и 25 членов их семей успешно прошли обучение в различных сферах.

Что еще нужно знать

Напомним, что самая большая в Украине образовательная платформа Prometheus открывает стипендии для обучения на платных IT-курсах, созданных в партнерстве с ведущими специалистами отрасли. Для бесплатного обучения Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) предоставляет 1000 стипендий для пострадавших от войны украинцев и украинок.

Также мы писали о том, что в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новых возможностях, которые станут доступны для женщин в семи регионах страны. Речь идет о новой бесплатной программе обучения, благодаря которой смогут повысить свои профессиональные навыки.