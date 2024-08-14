Работа учителем английского языка — сколько платят

Иллюстративное изображение учителя. Фото: РБК-Украина

Профессия учителя английского языка по состоянию на сегодня является одной из самых востребованных в Украине. Количество вакансий по ней на сайтах по поиску работы составляет несколько сотен, и некоторые работодатели готовы платить таким специалистам больше 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вакансии, опубликованные на сервисе robota.ua.

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Например, международная онлайн-школа "Study Less" ищет учителя английского языка и предлагает зарплату в размере от 24 до 36 тысяч гривен. От кандидата на вакансию требуется:

опыт работы преподавателем английского языка от 3-х месяцев;

владение языком на уровне В2 и выше.

Другая школа, под названием "Englishdom", предлагает зарплату учителю от 17 до 35 тысяч гривен. В объявлении сказано, что преподаватель может проводить как индивидуальные, так и групповые занятия (от 2 до 6 человек в группе). При этом, за групповые уроки ставка повышена.

Еще одна школа, которая называется "MOVNA", готова платить от 25 до 50 тысяч гривен. Чтобы устроиться в ней учителем, от претендента требуется знание английского языка на уровне С1+, а также опыт преподавания.

Вышеперечисленные примеры не единственные. На просторах сайтов по поиску работы есть и другие предложения, которые, в свою очередь, подтверждают, что учителя английского языка востребованы и могут получать заработную плату в размере 20, 30 и более тысяч гривен.