Работа учителем английского языка — сколько платят

Учителям в Украине предлагают свыше 30 тысяч гривен — какой предмет нужно преподавать
Профессия учителя английского языка по состоянию на сегодня является одной из самых востребованных в Украине. Количество вакансий по ней на сайтах по поиску работы составляет несколько сотен, и некоторые работодатели готовы платить таким специалистам больше 30 тысяч гривен.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вакансии, опубликованные на сервисе robota.ua.
Какую зарплату предлагают преподавателям английского языка
Например, международная онлайн-школа "Study Less" ищет учителя английского языка и предлагает зарплату в размере от 24 до 36 тысяч гривен. От кандидата на вакансию требуется:
- опыт работы преподавателем английского языка от 3-х месяцев;
- владение языком на уровне В2 и выше.
Другая школа, под названием "Englishdom", предлагает зарплату учителю от 17 до 35 тысяч гривен. В объявлении сказано, что преподаватель может проводить как индивидуальные, так и групповые занятия (от 2 до 6 человек в группе). При этом, за групповые уроки ставка повышена.
Еще одна школа, которая называется "MOVNA", готова платить от 25 до 50 тысяч гривен. Чтобы устроиться в ней учителем, от претендента требуется знание английского языка на уровне С1+, а также опыт преподавания.
Вышеперечисленные примеры не единственные. На просторах сайтов по поиску работы есть и другие предложения, которые, в свою очередь, подтверждают, что учителя английского языка востребованы и могут получать заработную плату в размере 20, 30 и более тысяч гривен.
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