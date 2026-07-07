Ваучери на купівлю ліків: хто з українців отримає 1 800 грн

Жінка тримає картку, ліки. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році жителі однієї з прифронтових громад мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку у купівлі необхідних медикаментів. У рамках дії відповідної програми соціально вразливим категоріям громадян, зокрема, матерям з дітьми, людям з інвалідністю та пенсіонерам, можна буде отримати ваучери на ліки.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на матеріали однієї з міських рад.

Хто і де може отримати фінансову допомогу на ліки

Йдеться про реалізацію проєкту, який втілюють у життя французька організація Première Urgence Internationale (PUI) спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

Проєкт діє на території Чугуївської громади Харківської області і покликаний забезпечити додатковою фінансовою підтримкою найбільш вразливі категорії населення. Ініціативу впроваджують на базі комунального підприємства "Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за підтримки гуманітарних партнерів.

У межах проєкту жителі громади, які належать до визначених вразливих категорій, зможуть отримати ваучери на придбання необхідних лікарських засобів та медвиробів за призначенням сімейного лікаря після проведеної консультації.

Звернутися за новим видом допомоги можуть громадяни, які належать до таких груп населення:

Внутрішньо-переміщені особи (ВПО); Діти до 12 років; Громадяни віком від 60 років; Люди з І-ІІІ групою інвалідності; Вагітні жінки та матері, які годують грудьми.

Як отримати ваучер на медикаменти

Розмір грошової допомоги на купівлю ліків та медикаментів становитиме не більш ніж 1 800 грн. Згідно з правилами програми, один ваучер передбачений для однієї особи. Водночас, до переліку не входять препарати, що забезпечуються в межах держпрограми "Доступні ліки".

Для того, щоб отримати ваучер, громадяни мають звернутися до свого сімейного лікаря до комунального підприємства "Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" та отримати призначення після консультації.

У міській раді закликали громадян, які належать до однієї з визначених категорій, не відкладати звернення до сімейного лікаря, щоб скористатися можливістю отримати необхідну допомогу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому і де доступна програма допомоги за фінансової підтримки Норвегії. Така можливість доступна для господарств однієї з прифронтових громад. У рамках програми українці зможуть оформити гранти у розмірі 17 700 грн. Кошти можна буде використати на сільське господарство.

Ще Новини.LIVE повідомляли, хто зможе подати заявку на програму підтримки домогосподарств у розмірі 31 900 грн. Йдеться про надання фіндопомоги на запуск бізнесу у позафермерському секторі. Виплати передбачені для домогосподарств, які безпосередньо постраждали через обстріли чи переміщення.