Цена на электричество в Украине занижена вдвое — как изменят тариф

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине нынешний тариф на электрическую энергию для населения по меньшей мере занижен вдвое. Поэтому финансовые поступления от повышения цены, запланированные с 1 июня 2024 года, пошли бы на восстановление поврежденной энергосистемы.

О необходимости роста тарифа сообщил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

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Важность повышения тарифа на свет

Чиновник подчеркнул, что государству во время войны неоткуда брать деньги на ремонты энергосистемы, поврежденной врагом. Поэтому любое повышение цены на электроэнергию для населения позволило бы привлечь необходимые деньги.

"Любое увеличение, оно уменьшает дефицит денег на рынке электрической энергии, а уменьшение дефицита, конечно, если средства будут появляться, то они будут направлены, в том числе, на восстановление", — пояснил вице-президент.

Он отметил, что сейчас в стране тариф на электроэнергию, по меньшей мере, вдвое занижен, чем реально должны платить бытовые потребители.

Действующий тариф по сути идет на покрытие только стоимости передачи и транспортировки. В то время как есть еще сама стоимость производства тока и бухгалтерские услуги.

Как изменится цена на электричество с 1 июня

Глава Министерства энергетики Герман Галущенко сообщил, что решение о новой цене электроэнергии должно быть принято до конца мая. При этом новый тариф снова привяжут к объему потребления. Сейчас продолжаются дискуссии относительно цен.

В подкомитете по энергетической безопасности Верховной Рады заявили, что одним из вариантов рассматривают повышение стоимости вдвое. То есть цена может вырасти с 2,64 грн/кВт-ч до 5,2 грн/кВт.

Также звучали мнения со стороны экспертов, что стоимость может повыситься несколько меньше — до 4 грн/кВт. В то же время, рыночная стоимость ресурса для бизнеса составляет 8 грн/кВт. По мнению советника премьера Юрия Бойко, новый тариф не поднимут до такого уровня, ввиду войны, он станет политическим компромиссом между реальной ценой и финансовой состоятельностью граждан.

Как известно, правительство отказалось от дифференцированного тарифа на электроэнергию в июне 2023 года, повысив цену до 2,64 гривны/кВт-час.

До этого стоимость отличалась в зависимости от потребленного объема ресурса:

1,44 грн (за кВт-ч) — до 250 кВт-ч;

1,68 грн — если выше 250 кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее экс-министр энергетики Иван Плачков объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет в Украине.

Также мы сообщали, что в Украине могут действовать графики почасовых отключений света летом из-за российских ударов по объектам энергетики.