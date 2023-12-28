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Валютный рынок Украины — ожидать ли резких скачков курса в январе

28 декабря 2023 15:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Курс валют в январе — что будет с долларом в 2024 году
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк Украины планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

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Относительно курса в январе банкир предоставил оптимистический прогноз, утверждая, что значительных колебаний валюты ожидать не стоит. Он отметил ключевой фактор, который будет определять состояние валютного рынка — это решение вопроса предоставления своевременной и достаточной макрофинансовой поддержки Украины.

Эта финансовая помощь должна способствовать стабилизации экономики страны и возмещению значительной части расходов "бюджета войны".

Тарас Лесовой определил основные характеристики валютного рынка в январе:

  • На наличном рынке ожидается, что разница между курсами покупки и продажи составит 0,2 — 0,3 гривны.
  • Текущие колебания не будут превышать 0,3 гривны.

"Ожидается, что курсовые границы на наличном рынке будут находиться на уровне 37,5-38,5 гривны за доллар и 39-41 гривны за евро", — прогнозирует эксперт.

Следовательно, по словам Тараса Лесового, в начале года ожидается сохранение умеренной активности на рынке, но это почти не повлияет на процессы формирования курсов. НБУ будет вмешиваться на межбанковском рынке при необходимости, демонстрируя тем самым сохранение стабильной и предполагаемой ситуации.

Что еще нужно знать

Напомним, что, по словам главы НБУ Андрея Пышного, Национальный банк Украины сохраняет стабильность курса и переходит к управлению гибкостью обменного курса. Это будет способствовать адаптивности экономики и финансовой системы, минимизируя накопление рисков.

Также мы писали о том, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

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