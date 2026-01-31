Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Валютні зміни — НБУ визначив новий курс долара на 2 лютого

Валютні зміни — НБУ визначив новий курс долара на 2 лютого

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 08:45
НБУ встановив курс долара на 2 лютого — скільки коштуватиме валюта
Долари на столі. Фото: Unsplash

Національний банк України оприлюднив курс валют на 2 лютого 2026 року. Згідно з новими даними, регулятор посилив гривню щодо долара майже на 4 копійки.

Про це йдеться на офіційному порталі НБУ.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштуватиме долар на початку лютого

Останній місяць зими, згідно з рішенням Нацбанку, почнеться з ледь відчутного, та все ж посилення гривні. На 2 лютого 2026 року регулятор встановив курс долара на рівні 42,8113 грн. Це на 0,37 гривні нижче за попередній офіційний курс — у п'ятницю, 30 січня, американський долар коштував 42,8483 грн.

Водночас європейська валюта подешевшає більш відчутно — майже на 22 копійки. За даними, оприлюдненими на сайті НБУ, офіційний курс євро у понеділок становитиме 51,0225 грн. Тоді як у передостанній день січня валюта коштувала 51,2423 грн.

Що буде з курсом долара і євро в лютому 

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що найближчі декілька тижнів офіційний курс американської валюти буде коливатися в діапазоні 42-43 грн/дол. 

Залежно від загальної ситуації у світі, курс може трохи відхилитися від цих показників у бік зменшення чи збільшення, однак не перетне психологічну межу 44 грн.

"Маємо девальвацію, але вона контрольована. Національний банк втручається, золотовалютні резерви зараз максимальні з часів незалежності. Думаю, темпи загальмуються, ми не вийдемо на 44-45 грн/дол. найближчим часом", — зазначив економіст.

Щодо євро, Плотніков впевнений, що регулятор у лютому буде штучно втримувати курс, аби він не вийшов за межі 1,20 дол./євро.

Раніше ми розповідали, які долари та євро можуть не приймати обмінники у 2026 році. 

Також дізнавайтеся, які умови обміну валюти встановив державний Ощадбанк.

НБУ курс валют курс долара долар Нацбанк
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації