НБУ встановив курс долара на 2 лютого — скільки коштуватиме валюта

Долари на столі. Фото: Unsplash

Національний банк України оприлюднив курс валют на 2 лютого 2026 року. Згідно з новими даними, регулятор посилив гривню щодо долара майже на 4 копійки.

Про це йдеться на офіційному порталі НБУ.

Скільки коштуватиме долар на початку лютого

Останній місяць зими, згідно з рішенням Нацбанку, почнеться з ледь відчутного, та все ж посилення гривні. На 2 лютого 2026 року регулятор встановив курс долара на рівні 42,8113 грн. Це на 0,37 гривні нижче за попередній офіційний курс — у п'ятницю, 30 січня, американський долар коштував 42,8483 грн.

Водночас європейська валюта подешевшає більш відчутно — майже на 22 копійки. За даними, оприлюдненими на сайті НБУ, офіційний курс євро у понеділок становитиме 51,0225 грн. Тоді як у передостанній день січня валюта коштувала 51,2423 грн.

Що буде з курсом долара і євро в лютому

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що найближчі декілька тижнів офіційний курс американської валюти буде коливатися в діапазоні 42-43 грн/дол.

Залежно від загальної ситуації у світі, курс може трохи відхилитися від цих показників у бік зменшення чи збільшення, однак не перетне психологічну межу 44 грн.

"Маємо девальвацію, але вона контрольована. Національний банк втручається, золотовалютні резерви зараз максимальні з часів незалежності. Думаю, темпи загальмуються, ми не вийдемо на 44-45 грн/дол. найближчим часом", — зазначив економіст.

Щодо євро, Плотніков впевнений, що регулятор у лютому буде штучно втримувати курс, аби він не вийшов за межі 1,20 дол./євро.

