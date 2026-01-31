Видео
Валютные изменения — НБУ определил новый курс доллара на 2 февраля

Валютные изменения — НБУ определил новый курс доллара на 2 февраля

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 08:45
НБУ установил курс доллара на 2 февраля — сколько будет стоить валюта
Доллары на столе. Фото: Unsplash

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на 2 февраля 2026 года. Согласно новым данным, регулятор усилил гривну относительно доллара почти на 4 копейки.

Об этом говорится на официальном портале НБУ.

Читайте также:

Сколько будет стоить доллар в начале февраля

Последний месяц зимы, согласно решению Нацбанка, начнется с едва ощутимого, но все же усиления гривны. На 2 февраля 2026 года регулятор установил курс доллара на уровне 42,8113 грн. Это на 0,37 гривны ниже предыдущего официального курса — в пятницу, 30 января, американский доллар стоил 42,8483 грн.

В то же время европейская валюта подешевеет более ощутимо — почти на 22 копейки. По данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс евро в понедельник составит 51,0225 грн. Тогда как в предпоследний день января валюта стоила 51,2423 грн.

Что будет с курсом доллара и евро в феврале

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что ближайшие несколько недель официальный курс американской валюты будет колебаться в диапазоне 42-43 грн/долл.

В зависимости от общей ситуации в мире, курс может немного отклониться от этих показателей в сторону уменьшения или увеличения, однако не пересечет психологическую границу 44 грн.

"Есть девальвация, но она контролируемая. Национальный банк вмешивается, золотовалютные резервы сейчас максимальные со времен независимости. Думаю, темпы затормозятся, мы не выйдем на 44-45 грн/долл. в ближайшее время", — отметил экономист.

Что касается евро, Плотников уверен, что регулятор в феврале будет искусственно удерживать курс, чтобы он не вышел за пределы 1,20 долл./евро.

Ранее мы рассказывали, какие доллары и евро могут не принимать обменники в 2026 году.

Также узнавайте, какие условия обмена валюты установил государственный Ощадбанк.

НБУ курс валют курс доллара доллар Нацбанк
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
