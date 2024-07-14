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Валютні обмеження в Україні — скільки готівки можна купити за раз

14 липня 2024 15:14
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Валютні обмеження-2024 — скільки доларів можна зняти та купити в Україні
Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Після початку повномасштабної війни Національний банк України (НБУ) запровадив ряд валютних обмежень для населення, одним з яких стало встановлення щомісячного ліміту на купівлю безготівкової іноземної валюти для населення. Однак з часом Нацбанк поступово послаблював ці правила, що стало важливим кроком для стабілізації валютного ринку.

Про те, які правила діють в Україні під час великої війни, розповідають Новини Pro.

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Обмеження на купівлю валюти в Україні

У грудні 2023 року НБУ прийняв рішення зняти всі обмеження на купівлю валюти. Цей крок став значним полегшенням як для громадян, так і для бізнесу, оскільки тепер банки та обмінні пункти можуть продавати необмежену кількість готівкової валюти.

Це нововведення має важливе значення для стабілізації ринку, оскільки зменшує різницю між готівковими та безготівковими курсами, що позитивно вплине на валютну ситуацію в країні.

Скільки валюти можна купити за один раз

З 1 грудня минулого року Національний банк України зняв усі обмеження на продаж готівкової іноземної валюти для банків та небанківських фінансових установ.

Це означає, що тепер громадяни можуть купувати долари або євро в касах банків без обмежень, за умови наявності валюти у відділенні та в порядку живої черги.

Скільки валюти можна зняти в Україні

Попри скасування обмежень на купівлю валюти, ліміти на зняття готівки залишаються чинними.

Згідно з постановами НБУ від 24 лютого 2022 року, громадяни можуть знімати до 100 тисяч гривень з одного рахунку в банківських касах на день. Щодо банкоматів та POS-терміналів, денний ліміт зняття по картці становить 50 тисяч гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загальний об'єм становив 1,176 мільярда доларів, що на 4% більше проти показника у квітні, коли фінустанови завезли 1,126 мільярда доларів.

Ми також писали, що НБУ на початку липня ослабив підтримку курсу гривні, продавши на міжбанківському валютному ринку менше коштів із міжнародних резервів. Обсяги продажів скоротились на близько 40 мільйонів доларів.

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