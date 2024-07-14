Валютные ограничения-2024 — сколько долларов можно снять и купить в Украине

Пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После начала полномасштабной войны Национальный банк Украины ввел ряд валютных ограничений для населения, одним из которых стало установление ежемесячного лимита на покупку безналичной иностранной валюты для населения. Однако со временем Нацбанк постепенно ослаблял эти правила, что явилось важным шагом для стабилизации валютного рынка.

О том, какие правила действуют в Украине во время войны, рассказывают Новости Pro.

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Ограничение на покупку валюты в Украине

В декабре 2023 года НБУ принял решение снять все ограничения на покупку валюты. Этот шаг стал значительным облегчением как гражданам, так и бизнесу, поскольку теперь банки и обменные пункты могут продавать неограниченное количество наличной валюты.

Это новшество имеет важное значение для стабилизации рынка, поскольку уменьшает разницу между наличными и безналичными курсами, что положительно повлияет на валютную ситуацию в стране.

Сколько валюты можно купить за один раз

С 1 декабря прошлого года Национальный банк Украины снял все ограничения по продаже наличной иностранной валюты для банков и небанковских финансовых учреждений.

Это означает, что теперь граждане могут покупать доллары или евро в кассах банков без ограничений при наличии валюты в отделении и в порядке живой очереди.

Сколько валюты можно снять в Украине

Несмотря на отмену ограничений на покупку валюты, лимиты на снятие наличных денег остаются в силе.

Согласно постановлениям НБУ от 24 февраля 2022 года граждане могут снимать до 100 тысяч гривен с одного счета в банковских кассах в день. Что касается банкоматов и POS-терминалов, дневной лимит снятия по карте составляет 50 тысяч гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. Общий объем составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.

Мы также писали, что НБУ в начале июля ослабил поддержку курса гривны, продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.