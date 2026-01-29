Робота з бронюванням в Буковелі — кого шукають та скільки готові платити

Курорт Буковель. Фото: Karpaty.love

Питання бронювання від мобілізації залишається одним із ключових для чоловіків працездатного віку, які шукають роботу. На тлі кадрового дефіциту українські бізнеси дедалі частіше пропонують вакансії з можливістю бронювання. Такі пропозиції є й на популярному гірськолижному курорті Буковель.

Новини.LIVE розповідають, які вакансії з бронюванням доступні на курорті у січні та що пропонують роботодавці.

Яку роботу з бронюванням пропонують на Буковелі

На сервісі пошуку роботи Work.ua на цей момент доступно 10 вакансій з бронюванням від роботодавців, які ведуть бізнес на популярному гірськолижному курорті Карпат.

Зокрема національний поштовий оператор "Укрпошта" шукає операторів відділень на Буковелі з можливістю бронювання та зарплатою 20 000 грн на місяць. Від кандидатів вимагають професійно-технічну освіту, знання ПК, комунікабельність та клієнтоорієнтованість.

Мережа супермаркетів "Сільпо", яка нещодавно відкрила свій перший магазин на цьому курорті, пропонує 4 вакансії з бронюванням:

керуючий магазином — зарплата не вказана;

вантажник — 40 000-56 800 грн/ місяць;

кухар — 44 700-63 600 грн/місяць;

фахівець з приймання та обліку товарів — 40 900-58 100 грн/місяць.

Варто зазначити, що у вакансіях Сільпо вказані зарплати до відрахування податків — "чистий" дохід буде приблизно на 23% менше.

Роботу з бронюванням на Буковелі пропонують також деякі готельно-ресторанні комплекси. Зараз один з таких шукає керівника ресторану з досвідом роботи від 2 років. Рівень зарплати не вказують, але запевняють, що вона конкурентна, вчасна й стабільна.

Інший ресторан шукає піцейолу, якому, крім бронювання, готові надати безплатне харчування, проживання й зарплату 1 400-1 700 грн за зміну — з 12:00 до 22:00 години.

Яка зарплата має бути для бронювання

З січня 2026 року для роботодавців підвищили поріг мінімальної зарплати, яку вони мають нараховувати заброньованим працівникам. Тепер сума складає 21 617 гривень на місяць замість попередніх 20 тисяч.

Водночас уряд надав особливі умови енергетикам. Комунальники та фахівці, які відновлюють інфраструктуру після обстрілів, отримують 100% бронювання.

