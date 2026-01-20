Зарплати в Буковелі — які суми та умови пропонують кухарям

Кухар на кухні. Фото: Freepik

Попит на кваліфікованих кухарів в Україні завжди високий. А з настанням гірськолижного сезону він зростає в декілька разів, особливо в туристичних місцях, як от курорт Буковель, який щороку відвідують сотні тисяч любителів зимових розваг.

Новини.LIVE розповідають, скільки готові платити кухарям в ресторанах Буковеля у 2026 році.

Які зарплати та умови пропонують кухарям в Буковелі

На спеціалізованому сервісі пошуку роботи Work.ua наразі доступно близько 20 вакансій за запитом "Кухар" у Буковелі. Найвищу зарплату, 60 000-75 000 грн/місяць, пропонує популярна мережа ресторанів та готелів.

Таку суму, яка складається зі ставки та відсотків від замовлень, готові платити сушефу, який зможе організовувати роботу кухні та розподіляти завдання між командою, контролювати дотримання технологічних карт, подачі страв та санітарних норм, вести облік продуктів та підтримувати дисципліну у команді. На додаток працівнику компенсують витрати за проживання та харчування.

Ще одна мережа ресторанів та готелів на відомому гірськолижному курорті шукає на зарплату у 50 000-65 000 грн (ставка+бонуси):

кухарів холодного процесу;

кухарів гарячого процесу;

кухарів-мангальщиків.

Крім виконання основних обов'язків, кандидати мають брати участь у формуванні заготовок та підтримувати чистоту на робочому місці, а також дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та стандартів HACCP.

У більшості вакансій кухарів на Буковелі, розміщених на порталі, вказана зарплата 35 000-45 000 в середньому. Майже всюди шукають кандидатів з досвідом від 1 року, знанням сучасних технологій приготування їжі. Навзамін, крім зарплати, працівників готові забезпечувати безплатним харчуванням та проживанням.

Скільки в середньому заробляють кухарі в Україні

Згідно зі статистикою, опублікованою на сервісі пошуку роботи, середня зарплата кухаря в Україні у січні 202 року складає 29 000 грн на місяць. Це на 23% більше, ніж в аналогічний період торік. Водночас кількість вакансій за цим запитом зросла лише на 4%, порівняно з січнем 2025-го.

У розрізі міст найвищу зарплату пропонують кухарям у Києві — 35 100 грн в середньому, Ужгороді — 32 000 грн, Львові та Одесі — 30 000 грн. Найменше отримують кухарі в Кропивницькому та Сумах — 19 000 грн та 18 500 грн відповідно.

