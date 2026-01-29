Работа с бронированием в Буковеле — кого ищут и сколько готовы платить

Курорт Буковель. Фото: Karpaty.love

Вопрос бронирования от мобилизации остается одним из ключевых для мужчин трудоспособного возраста, которые ищут работу. На фоне кадрового дефицита украинские бизнесы все чаще предлагают вакансии с возможностью бронирования. Такие предложения есть и на популярном горнолыжном курорте Буковель.

Новини.LIVE рассказывают, какие вакансии с бронированием доступны на курорте в январе и что предлагают работодатели.

Какую работу с бронированием предлагают на Буковеле

На сервисе поиска работы Work.ua на данный момент доступно 10 вакансий с бронированием от работодателей, которые ведут бизнес на популярном горнолыжном курорте Карпат.

В частности национальный почтовый оператор "Укрпошта" ищет операторов отделений на Буковеле с возможностью бронирования и зарплатой 20 000 грн в месяц. От кандидатов требуют профессионально-техническое образование, знание ПК, коммуникабельность и клиентоориентированность.

Сеть супермаркетов "Сильпо", которая недавно открыла свой первый магазин на этом курорте, предлагает 4 вакансии с бронированием:

управляющий магазином — зарплата не указана;

грузчик — 40 000-56 800 грн/месяц;

повар — 44 700-63 600 грн/месяц;

специалист по приемке и учету товаров — 40 900-58 100 грн/месяц.

Стоит отметить, что в вакансиях Сильпо указаны зарплаты до вычета налогов — "чистый" доход будет примерно на 23% меньше.

Работу с бронированием на Буковеле предлагают также некоторые гостинично-ресторанные комплексы. Сейчас один из таких ищет руководителя ресторана с опытом работы от 2 лет. Уровень зарплаты не указывают, но уверяют, что она конкурентная, своевременная и стабильная.

Другой ресторан ищет пицейола, которому, кроме бронирования, готовы предоставить бесплатное питание, проживание и зарплату 1 400-1 700 грн за смену — с 12:00 до 22:00 часов.

Какая зарплата должна быть для бронирования

С января 2026 года для работодателей повысили порог минимальной зарплаты, которую они должны начислять забронированным работникам. Теперь сумма составляет 21 617 гривен в месяц вместо предыдущих 20 тысяч.

В то же время правительство предоставило особые условия энергетикам. Коммунальщики и специалисты, которые восстанавливают инфраструктуру после обстрелов, получают 100% бронирования.

