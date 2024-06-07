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Вакансії із бронюванням — яку роботу пропонують українцям у червні

7 червня 2024 14:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — популярні вакансії із бронюванням у червні
Робітник у пекарні. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на ринку праці під час мобілізації з'явився новий тренд — компанії почали масово розміщувати на кадрових порталах вакансії із можливістю бронювання. Зокрема, така опція дозволяє більш активно знаходити працівників в умовах дефіциту кадрів.

Про це пише РБК-Україна.

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Популярність бронювання на ринку праці

Економіка країни під час війни зіткнулась із кадровою кризою через мобілізацію та виїзд українців за кордон. Як свідчить дослідження, яке поширили в уряді, представники бізнесу вважають головною причиною дефіциту кадрів:

  • мобілізацію;
  • еміграцію за кордон;
  • низьку заробітну плату.

Через це можливість бронювання від мобілізації дасть роботодавцям шанс знайти нових працівників в умовах нестачі кадрів. Для кандидатів  оформлення "броні" роботодавцем може бути однією з переваг нарівні із зарплатою.

Які вакансії з бронюванням пропонують у червні

Кадровий портал Work.ua тепер має окремий розділ із вакансіями, де компанії зазначають, що мають можливість бронювання працівників. Левова частка вакансій, де можливе бронювання для військовозобов'язаних, стосується таких сфер:

  • Робочі спеціальності, виробництво — 1,03 тис.;
  • Логістика, склад, ЗЕД — понад 700;
  • Сфера обслуговування — більш ніж 400;
  • Роздрібна торгівля — близько 400;
  • Транспорт, автобізнес — майже 400.

Також налічується близько 200 вакансій у продажах та закупівлі, будівництві та архітектурі, медицині та фармацевтиці.

Зокрема, в одній з вакансій у Києві пропонують роботу збиральнику FPV-дронів із зарплатою 30-40 тис. грн та можливістю бронювання.

 

робота бронювання
Вакансія з бронюванням. Джерело: Work.ua

Також шукають на роботу пекарів, формувальників тіста, працівників хлібокомбінатів, гарантуючи бронювання.

 

робота бронювання
Вакансія з бронюванням. Джерело: Work.ua

Можливість отримати бронювання пропонує логістична компанія "Нова пошта". Також деякі компанії шукають експедиторів, операторів поштових відділень, вантажників із зарплатою від 15 до 23 тис. грн та надають бронювання.

 

робота бронювання
Вакансія з бронюванням. Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у червні розмір зарплати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.

Також цього року громадяни можуть отримати державну допомогу на перекваліфікацію. Йдеться про можливість отримання ваучерів на оплату навчання у 30 тис. гривень.

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