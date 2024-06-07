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Перекваліфікація українців — як отримати ваучер на навчання у 30 тис. грн

7 червня 2024 11:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — держава роздає ваучери на навчання у 30 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році українці можуть отримати державну допомогу на перекваліфікацію. Йдеться про можливість отримання ваучерів на оплату навчання у 30 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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Ваучери на навчання за кошти держави

У відомстві зазначили, що державні гроші дозволяється використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у таких сферах:

  • ІТ-технології;
  • будівництво;
  • транспорт;
  • освіта;
  • медицина;
  • сільське господарство;
  • соціальне обслуговування.

Громадянин може самостійно обрати професію, заклад освіти в межах країни, а також форму навчання (денна, заочна чи дистанційна).

При цьому навчання здійснюють:

  • заклади професійної (професійно-технічної) фахової передвищої та вищої освіти;
  • підприємства, установи та організації з відповідними ліцензіями.

Ваучери дають право на безоплатне навчання у закладах освіти чи у роботодавця за списком професій та спеціальностей, створеним Мінекономіки.

У 2024 році сума ваучера становить 30,28 тис. гривень. У разі, якщо вартість навчання виявиться дорожчою, то роботодавець або громадянин повинні доплатити різницю.

У 2024 році ще 10 тисяч громадян отримали такі ваучери. Найбільш популярні сфери та професії:

  • медсестринство (2589 ваучерів);
  • дошкільна освіта (665);
  • медицина (315);
  • психологія (281);
  • кухар (1147);
  • водій (655);
  • тракторист (423); 
  • кондитер (294).

Як отримати гроші на навчання

За правилами, отримати гроші на навчання можуть окремі категорії громадян, у яких є професійно-технічна чи вища освіта, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не отримували навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття упродовж останніх трьох років. Йдеться про:

  • людей, яким більше 45 років (до настання пенсії за віком);
  • ветеранів, учасників бойових дій;
  • внутрішньо переміщених осіб працездатного віку;
  • осіб з інвалідністю;
  • людей, які мають поранення через військову агресію або пройшли полон.

Для того, щоб отримати ваучер, потрібно:

  • визначитися зі спеціальністю, професією та місцем навчання;
  • подати заявку дистанційно на сайті Держслужби зайнятості чи звернувшись особисто у будь-який центр зайнятості із заявою та документами (паспортом, ідентифікаційним кодом, трудовою книжкою, документами про освіту).

Протягом 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості необхідно укласти договір про навчання із освітнім закладом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у червні розмір зарплати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.

Також ми писали, що Державна служба з питань праці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.

навчання
робота
ринок праці
Мінекономіки

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