Робота в Україні — держава роздає ваучери на навчання у 30 тис. грн

Перекваліфікація українців — як отримати ваучер на навчання у 30 тис. грн
У 2024 році українці можуть отримати державну допомогу на перекваліфікацію. Йдеться про можливість отримання ваучерів на оплату навчання у 30 тис. гривень.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Ваучери на навчання за кошти держави
У відомстві зазначили, що державні гроші дозволяється використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у таких сферах:
- ІТ-технології;
- будівництво;
- транспорт;
- освіта;
- медицина;
- сільське господарство;
- соціальне обслуговування.
Громадянин може самостійно обрати професію, заклад освіти в межах країни, а також форму навчання (денна, заочна чи дистанційна).
При цьому навчання здійснюють:
- заклади професійної (професійно-технічної) фахової передвищої та вищої освіти;
- підприємства, установи та організації з відповідними ліцензіями.
Ваучери дають право на безоплатне навчання у закладах освіти чи у роботодавця за списком професій та спеціальностей, створеним Мінекономіки.
У 2024 році сума ваучера становить 30,28 тис. гривень. У разі, якщо вартість навчання виявиться дорожчою, то роботодавець або громадянин повинні доплатити різницю.
У 2024 році ще 10 тисяч громадян отримали такі ваучери. Найбільш популярні сфери та професії:
- медсестринство (2589 ваучерів);
- дошкільна освіта (665);
- медицина (315);
- психологія (281);
- кухар (1147);
- водій (655);
- тракторист (423);
- кондитер (294).
Як отримати гроші на навчання
За правилами, отримати гроші на навчання можуть окремі категорії громадян, у яких є професійно-технічна чи вища освіта, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не отримували навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття упродовж останніх трьох років. Йдеться про:
- людей, яким більше 45 років (до настання пенсії за віком);
- ветеранів, учасників бойових дій;
- внутрішньо переміщених осіб працездатного віку;
- осіб з інвалідністю;
- людей, які мають поранення через військову агресію або пройшли полон.
Для того, щоб отримати ваучер, потрібно:
- визначитися зі спеціальністю, професією та місцем навчання;
- подати заявку дистанційно на сайті Держслужби зайнятості чи звернувшись особисто у будь-який центр зайнятості із заявою та документами (паспортом, ідентифікаційним кодом, трудовою книжкою, документами про освіту).
Протягом 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості необхідно укласти договір про навчання із освітнім закладом.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у червні розмір зарплати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.
Також ми писали, що Державна служба з питань праці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.
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