Робота в Україні — держава роздає ваучери на навчання у 30 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році українці можуть отримати державну допомогу на перекваліфікацію. Йдеться про можливість отримання ваучерів на оплату навчання у 30 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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Ваучери на навчання за кошти держави

У відомстві зазначили, що державні гроші дозволяється використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у таких сферах:

ІТ-технології;

будівництво;

транспорт;

освіта;

медицина;

сільське господарство;

соціальне обслуговування.

Громадянин може самостійно обрати професію, заклад освіти в межах країни, а також форму навчання (денна, заочна чи дистанційна).

При цьому навчання здійснюють:

заклади професійної (професійно-технічної) фахової передвищої та вищої освіти;

підприємства, установи та організації з відповідними ліцензіями.

Ваучери дають право на безоплатне навчання у закладах освіти чи у роботодавця за списком професій та спеціальностей, створеним Мінекономіки.

У 2024 році сума ваучера становить 30,28 тис. гривень. У разі, якщо вартість навчання виявиться дорожчою, то роботодавець або громадянин повинні доплатити різницю.

У 2024 році ще 10 тисяч громадян отримали такі ваучери. Найбільш популярні сфери та професії:

медсестринство (2589 ваучерів);

дошкільна освіта (665);

медицина (315);

психологія (281);

кухар (1147);

водій (655);

тракторист (423);

кондитер (294).

Як отримати гроші на навчання

За правилами, отримати гроші на навчання можуть окремі категорії громадян, у яких є професійно-технічна чи вища освіта, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не отримували навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття упродовж останніх трьох років. Йдеться про:

людей, яким більше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветеранів, учасників бойових дій;

внутрішньо переміщених осіб працездатного віку;

осіб з інвалідністю;

людей, які мають поранення через військову агресію або пройшли полон.

Для того, щоб отримати ваучер, потрібно:

визначитися зі спеціальністю, професією та місцем навчання;

подати заявку дистанційно на сайті Держслужби зайнятості чи звернувшись особисто у будь-який центр зайнятості із заявою та документами (паспортом, ідентифікаційним кодом, трудовою книжкою, документами про освіту).

Протягом 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості необхідно укласти договір про навчання із освітнім закладом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у червні розмір зарплати разом з різноманітними доплатами деяких військовослужбовців досягатиме 170 тис. гривень. Зокрема, бійцям на передовій почнуть доплачувати по 70 тис. гривень.

Також ми писали, що Державна служба з питань праці ретельно слідкує за дотриманням трудового законодавства, зокрема за оформленням належним чином працівників. За порушення передбачені чималі штрафи, які у 2024 році зросли.