Работа в Украине — популярные вакансии с бронированием в июне

Работник в пекарне. Фото: Freepik

В Украине на рынке труда во время мобилизации появился новый тренд — компании начали массово размещать на кадровых порталах вакансии с возможностью бронирования. Такая опция позволяет более активно находить работников в условиях дефицита кадров.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Популярность бронирования на рынке труда

Экономика страны во время войны столкнулась с кадровым кризисом из-за мобилизации и выезда украинцев за границу. Как свидетельствует исследование, распространенное правительством, представители бизнеса считают главной причиной дефицита кадров:

мобилизацию;

эмиграцию за границу;

низкую заработную плату.

Поэтому возможность бронирования от мобилизации даст работодателям шанс найти новых работников в условиях нехватки кадров. Для кандидатов оформление "брони" работодателем может быть одним из преимуществ наравне с зарплатой.

Какие вакансии с бронированием предлагают в июне

Кадровый портал Work.ua теперь имеет отдельный раздел с вакансиями, где компании отмечают возможность бронирования работников. Львиная доля вакансий, где возможно бронирование для военнообязанных, касается следующих сфер:

Рабочие специальности, производство — 1,03 тыс.;

Логистика, состав, ВЭД — более 700;

Сфера обслуживания — более 400;

Розничная торговля — около 400;

Транспорт, автобизнес — почти 400.

Также насчитывается около 200 вакансий по продажам и закупкам, строительству и архитектуре, медицине и фармацевтике.

В частности, в одной из вакансий в Киеве предлагают работу сборщику FPV-дронов с зарплатой 30-40 тыс. грн и возможностью бронирования.

Вакансия с бронированием. Источник: Work.ua

Также ищут на работу пекарей, формовщиков теста, работников хлебокомбинатов, гарантируя бронирование.

Вакансия с бронированием. Источник: Work.ua

Возможность получить бронирование предлагает логистическая компания "Новая почта". Некоторые компании ищут экспедиторов, операторов почтовых отделений, грузчиков с зарплатой от 15 до 23 тыс. грн и предоставляют бронирование.

Вакансия с бронированием. Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в июне размер зарплаты вместе с разными доплатами некоторых военнослужащих будет достигать 170 тыс. гривен. В частности, бойцам на передовой начнут доплачивать по 70 тысяч гривен.

Также в текущем году граждане могут получить государственную помощь на переквалификацию. Речь идет о возможности получения ваучеров на оплату обучения в 30 тысяч гривен.