Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Вакансии с бронированием — какую работу предлагают украинцам в июне arrow

Вакансии с бронированием — какую работу предлагают украинцам в июне

7 июня 2024 14:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Украине — популярные вакансии с бронированием в июне
Работник в пекарне. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине на рынке труда во время мобилизации появился новый тренд — компании начали массово размещать на кадровых порталах вакансии с возможностью бронирования. Такая опция позволяет более активно находить работников в условиях дефицита кадров.

Об этом пишет РБК-Украина.

Читайте также:

Популярность бронирования на рынке труда

Экономика страны во время войны столкнулась с кадровым кризисом из-за мобилизации и выезда украинцев за границу. Как свидетельствует исследование, распространенное правительством, представители бизнеса считают главной причиной дефицита кадров:

  • мобилизацию;
  • эмиграцию за границу;
  • низкую заработную плату.

Поэтому возможность бронирования от мобилизации даст работодателям шанс найти новых работников в условиях нехватки кадров. Для кандидатов оформление "брони" работодателем может быть одним из преимуществ наравне с зарплатой.

Какие вакансии с бронированием предлагают в июне

Кадровый портал Work.ua теперь имеет отдельный раздел с вакансиями, где компании отмечают возможность бронирования работников. Львиная доля вакансий, где возможно бронирование для военнообязанных, касается следующих сфер:

  • Рабочие специальности, производство — 1,03 тыс.;
  • Логистика, состав, ВЭД — более 700;
  • Сфера обслуживания — более 400;
  • Розничная торговля — около 400;
  • Транспорт, автобизнес — почти 400.

Также насчитывается около 200 вакансий по продажам и закупкам, строительству и архитектуре, медицине и фармацевтике.

В частности, в одной из вакансий в Киеве предлагают работу сборщику FPV-дронов с зарплатой 30-40 тыс. грн и возможностью бронирования.

 

работа бронирования
Вакансия с бронированием. Источник: Work.ua

Также ищут на работу пекарей, формовщиков теста, работников хлебокомбинатов, гарантируя бронирование.

 

работа бронирования
Вакансия с бронированием. Источник: Work.ua

Возможность получить бронирование предлагает логистическая компания "Новая почта". Некоторые компании ищут экспедиторов, операторов почтовых отделений, грузчиков с зарплатой от 15 до 23 тыс. грн и предоставляют бронирование.

 

работа бронирования
Вакансия с бронированием. Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в июне размер зарплаты вместе с разными доплатами некоторых военнослужащих будет достигать 170 тыс. гривен. В частности, бойцам на передовой начнут доплачивать по 70 тысяч гривен.

Также в текущем году граждане могут получить государственную помощь на переквалификацию. Речь идет о возможности получения ваучеров на оплату обучения в 30 тысяч гривен.

вакансии
сотрудники
бронирование
работодатели
работа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина