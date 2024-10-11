Количество вакансий в Украине выросло — как это повлияло на зарплаты

Собеседование с работодателем. Фото: Shutterstock

Работодатели с оптимизмом готовятся к новому деловому сезону, установив новый рекорд по количеству вакансий с начала полномасштабной войны. Однако в сентябре зарплаты остались на прежнем уровне.

Об этом говорится в аналитике Work.ua.

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Какая ситуация на рынке труда сейчас

В сентябре сезон активного найма начался стремительно и работодатели опубликовали 117 683 вакансии, установив новый рекорд. Параллельно увеличилась активность среди соискателей работы. Рынок труда по количеству вакансий сейчас напоминает ситуацию в 2021 году, когда работодатели также предложили более 117 тысяч рабочих мест.

Однако восстановление рынка неравномерно: динамика в западных и центральных регионах страны значительно отличается от ситуации в прифронтовых областях.

В сентябре наибольший прирост вакансий зафиксирован в нескольких областях Украины: Ивано-Франковская, Черкасская и Запорожская показали рост на 4%, Волынская — на 3%, а Черниговская и Винницкая — на 2%.

Регионы, традиционно лидирующие по количеству вакансий, также продемонстрировали незначительное увеличение количества рабочих предложений, поддерживая общую тенденцию роста на рынке труда.

Рынок труда в Украине. Скриншот: Work.ua

Каких вакансий в Украине больше всего

Категория "Сфера обслуживания" удерживает лидерство по количеству вакансий, предлагая 21 164 рабочих места, что на 3% больше, чем в августе. Значительный рост также наблюдается в категориях Логистика, состав, ВЭД (+5%) и Рабочие специальности, производство (+4%).

В каких областях больше всего вакансий. Скриншот: Work.ua

Из-за растущего дефицита кадров работодатели все чаще открывают вакансии для кандидатов без опыта. В сентябре 43% всех предложений были предназначены для соискателей без профессионального опыта, что является значительным ростом по сравнению с сентябрем 2023 года, когда этот показатель составил 36%.

Еще одной реакцией на кадровый дефицит явилось увеличение количества вакансий с возможностью дистанционной работы на 3%. Это первый рост в этой категории за несколько месяцев, изменивший предыдущую тенденцию к сокращению. Важно отметить, что именно отдаленные вакансии пользуются наибольшей популярностью среди соискателей, что делает конкуренцию за такие рабочие места особенно высокой.

Однако наибольший прирост зафиксирован в вакансиях с бронированием — +16% по сравнению с августом.

Как изменились зарплаты

В сентябре средняя заработная плата, предложенная на рынке труда, осталась на уровне 21500 грн. Незначительный рост зарплатной медианы наблюдался в отдельных регионах: в Киевской области она достигла 24 000 грн, во Львовской — 21 500 грн, а в Харьковской — 19 170 грн.

Также наблюдается рост заработных плат по некоторым категориям:

"Охрана, безопасность" — 45 000 грн, что на 13% больше по сравнению с августом;

"Страхование" — 25 000 грн, +5%;

"Управление персоналом, HR" — 25 000 грн, +4%;

"Телекоммуникации и связь" — 24 980 грн, +4%;

"Строительство, архитектура" — 26 000 грн, +4%.

Среди наиболее прибыльных профессий, кроме руководящих должностей, специалистов в сфере IT и специалистов сил обороны, выделяются:

Эндодонтист — 55 000 грн;

Водитель-международник — 50 000 грн;

Рихтовщик — 45 000 грн;

Бурильщик, медиапродюсер, риелтор, тонировщик — по 40 000 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине за последний год у многих специалистов существенно выросла оплата труда. В частности, в некоторых областях заработная плата подскочила на 111%.

Также мы писали, что народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал принятие законопроекта об увеличении налогов. В частности, он отметил, что повышение военного сбора окажет негативное влияние на зарплаты украинцев.