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Главная Финансы Беременность и роды — что выплачивает женщинам государство

Беременность и роды — что выплачивает женщинам государство

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 08:45
Выплаты женщинам в декрете — кто получит помощь в 2025 году
Женщина возле младенца. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинки, если встали на учет в центре занятости как безработные, могут получить финансовую помощь в связи с беременностью и родами. Размер выплат колеблется от 1,5 до 3,6 тысячи гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как оформить выплаты в 2025 году

Чтобы получить выплату, украинкам рекомендуют обращаться в территориальный орган ПФУ и предоставить:

  • паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • заявление, в котором надо указать выбранный способ выплаты (банковские реквизиты или данные почтового отделения);
  • информацию о номере записи (16-значный код) в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды";
  • справку из центра занятости о регистрации об отсутствии работы;
  • удостоверением лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (при наличии).

Сколько выплачивают в 2025 году

Государство выплачивает женщинам помощь в размере 100% минимального пособия по безработице:

  • 3,6 тысячи гривен — безработным, которые были застрахованными лицами;
  • 1,5 тысячи гривен — другим категориям лиц без страхового стажа/уволенным, в частности, за нарушение трудовой дисциплины.

Также отмечается, что есть гарантированный минимальный размер пособия по беременности и родам — 757 гривен в месяц.

"Это 25% размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, в расчете на месяц", — говорится в сообщении.

Выплату назначают на срок от 126 до 180 дней.

Напомним, что с июля украинцам предоставляют новый вид поддержки — базовую социальную помощь. Известно, о какой сумме идет речь. Узнавайте также, почему в Украине могут не повысить выплаты за рождение детей.

выплаты женщины беременность Пенсионный Фонд роды денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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