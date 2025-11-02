НБУ пропонує встановити податок на міжнародні посилки — що про це відомо

Посилки на складі. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України пропонує оподатковувати міжнародні посилки, ціна на які варіюється до 150 євро. Станом на 2025 рік вони не обкладаються податком.

Про це йдеться в Інфляційному звіті регулятора за жовтень 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Податки на міжнародні посилки

Як зазначається, за підсумками дев’яти місяців 2025 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу країни сягнув 24,9 мільярда доларів.

У звіті підкреслюється, що основна причина цьому — великі витрати на оборону та відбудову України. У таких умовах, вважають у Нацбанку, фіскальна консолідація (збалансування бюджету) шляхом скорочення оборонних видатків є неприпустимою. Натомість в НБУ вважають за краще зосередитися на цільових заходах та обмежити імпорт, запровадивши податок на посилки вартістю до 150 євро.

"Запровадження оподаткування некритичних у воєнний час напрямів матиме обмежені негативні наслідки для економіки", — йдеться у звіті.

У НБУ вважають, що ці заходи допоможуть скоротити імпорт, але обороноздатність країни не знизиться. Також нововведення не вплине негативно на економічні показники. Ба більше — ці кроки сприятимуть зменшенню дефіциту поточного рахунку та підтриманню макрофінансової стабільності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрпошта не братиме гроші за відправку особистих речей загиблих та зниклих безвісти українських воїнів їхнім близьким. Доставка, як зауважив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський, відбуватиметься у найвіддаленіші куточки України, зокрема прифронтові та деокуповані території.

Раніше ми розповідали, як зміняться податки для ФОП у 2026 році. Як очікується, в Україні зросте мінімальна зарплата і прожитковий мінімум — це показники, від яких залежить сума єдиного податку та військового збору. Також ми писали про фінансові нововведення, які відбудуться для українців у листопаді. Зміни торкнуться банківської системи.