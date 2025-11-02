НБУ предлагает установить налог на международные посылки — что об этом известно

В Украину из-за границы — какие посылки хотят обложить налогом
Национальный банк Украины предлагает облагать налогом международные посылки, цена на которые варьируется до 150 евро. По состоянию на 2025 год они не облагаются налогом.
Об этом говорится в Инфляционном отчете регулятора за октябрь 2025 года.
Налоги на международные посылки
Как отмечается, по итогам девяти месяцев 2025 года дефицит текущего счета платежного баланса страны достиг 24,9 миллиарда долларов. В отчете подчеркивается, что основная причина этому — большие расходы на оборону и восстановление Украины.
В таких условиях, считают в Нацбанке, фискальная консолидация (сбалансирование бюджета) путем сокращения оборонных расходов недопустима. Вместо этого в НБУ предпочитают сосредоточиться на целевых мероприятиях и ограничить импорт, введя налог на посылки стоимостью до 150 евро.
"Введение налогообложения некритических в военное время направлений будет иметь ограниченные негативные последствия для экономики", — говорится в отчете.
В НБУ считают, что эти меры помогут сократить импорт, но обороноспособность страны не снизится. Также нововведение не повлияет негативно на экономические показатели. Более того — эти шаги будут способствовать уменьшению дефицита текущего счета и поддержанию макрофинансовой стабильности.
Что еще стоит знать
