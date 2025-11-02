Видео
Главная Финансы В Украину из-за границы — какие посылки хотят обложить налогом

В Украину из-за границы — какие посылки хотят обложить налогом

Дата публикации 2 ноября 2025 15:22
обновлено: 12:03
НБУ предлагает установить налог на международные посылки — что об этом известно
Посылки на складе. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины предлагает облагать налогом международные посылки, цена на которые варьируется до 150 евро. По состоянию на 2025 год они не облагаются налогом.

Об этом говорится в Инфляционном отчете регулятора за октябрь 2025 года.

Налоги на международные посылки

Как отмечается, по итогам девяти месяцев 2025 года дефицит текущего счета платежного баланса страны достиг 24,9 миллиарда долларов. В отчете подчеркивается, что основная причина этому — большие расходы на оборону и восстановление Украины.

В таких условиях, считают в Нацбанке, фискальная консолидация (сбалансирование бюджета) путем сокращения оборонных расходов недопустима. Вместо этого в НБУ предпочитают сосредоточиться на целевых мероприятиях и ограничить импорт, введя налог на посылки стоимостью до 150 евро.

"Введение налогообложения некритических в военное время направлений будет иметь ограниченные негативные последствия для экономики", — говорится в отчете.

В НБУ считают, что эти меры помогут сократить импорт, но обороноспособность страны не снизится. Также нововведение не повлияет негативно на экономические показатели. Более того — эти шаги будут способствовать уменьшению дефицита текущего счета и поддержанию макрофинансовой стабильности.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпошта не будет брать деньги за отправку личных вещей погибших и пропавших без вести украинских воинов их близким. Доставка, как отметил генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский, будет происходить в самые отдаленные уголки Украины, в частности прифронтовые и деоккупированные территории.

Ранее мы рассказывали, как изменятся налоги для ФЛП в 2026 году. Как ожидается, в Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум — это показатели, от которых зависит сумма единого налога и военного сбора. Также мы писали о финансовых нововведениях, которые произойдут для украинцев в ноябре. Изменения коснутся банковской системы.

НБУ налоги деньги посылки бюджет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
