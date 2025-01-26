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У украинцев сократились пенсии — сколько выплатил ПФУ в январе

26 января 2025 19:02
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Пенсии украинцев сократились — что происходит
Пенсионерка в банковском отделении. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) профинансировал пенсии за январь 2025 года. На выплаты было потрачено 61,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба госучреждения.

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Отмечается, что январская сумма на 1,6 млрд грн меньше суммы в декабре 2024 года. Тогда на пенсионные выплаты ПФУ отдал 63,3 млрд грн.

По информации Пенсионного фонда Украины, на пенсионные выплаты направлено:

  • через АО "Укрпочта" — 8,8 млрд гривен,
  • через уполномоченные банки — 52,9 млрд гривен,
  • на выплату жилищных субсидий и льгот было направлено 5 млрд грн государственных средств.

Что будет с минимальной пенсией в 2025 году

Минимальная пенсия в этом году должна была бы остаться на уровне 2024-го, однако нардеп Михаил Цимбалюк недавно сообщил, что есть вероятность увеличения социальных стандартов. По его словам, выплаты вырастут благодаря 40 миллиардам евро, которые Украина получит от мировых партнеров.

"Я думаю, что в конце концов Кабмин после первого полугодия выйдет с такой инициативой. Мы об этом говорим с различными министерствами. Почему? Потому, что тогда будет экономический рост", — сказал народный депутат.

Он добавил, что считает несправедливым решение Кабмина Украины заморозить социальные стандарты. Благодаря повышению пенсий и зарплат госбюджет получил бы дополнительные поступления в виде налогов.

Напомним, что летом 2025 года в Украине должна начаться пенсионная реформа, которая предусматривает, в частности, появление баллов за страховые взносы. Сайт Новини.LIVE подробно объяснял, каких изменений ждать украинским пенсионерам.

Также мы рассказывали, что в Украине появились новые правила относительно выплат пенсий гражданам, которые принимали участие в защите страны, обеспечении национальной безопасности и противодействии агрессии со стороны России. Эти изменения начали действовать с января 2025 года.

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