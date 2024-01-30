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Чи повернуть в Україні фіксований курс долара — відомо плани НБУ

30 січня 2024 11:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні — Нацбанк озвучив плани на 2024 рік
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року. Також оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

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Чи повернуть фіксований курс

За словами посадовця НБУ, за режиму гнучкості всі коливання на валютному ринку як у бік подорожчання, так і здешевлення — нормальне явище. Регулятор не повертатиметься до режиму фіксованого курсу долара. Він наголосив, що НБУ спеціально відмовився від такої практики.

"Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація покращується. Як це, наприклад, було у жовтні та першій половині листопада 2023 року", — наголосив представник НБУ.

При цьому зауважив, що завдяки успішному пристосуванню валютного ринку до керованої гнучкості Нацбанк, як і попереджав, поступово збільшуватиме амплітуду курсових коливань. Тому нині коливання на міжбанківському валютному ринку є більшими, ніж були восени минулого року. Проте завдяки сформованим передумовам вони не несуть загрози. До всього — курсові коливання залишаються суттєво меншими, ніж було до повномасштабної війни з РФ.

"Повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається. НБУ відійшов від нього свідомо та, коли були сформовані належні для цього передумови", — повідомив він.

Від фіксованого курсу Нацбанк відійшов за формування належних передумов, а новий режим гнучкості курсу дозволяє виконувати важливі завдання. Зокрема, йдеться про збереження привабливості гривневих інструментів:

  • депозитів;
  • облігацій внутрішніх державних позичок (ОВДП).

"Поточна ситуація на валютному ринку не є неординарною. І точно не загрожує виконанню цього завдання", — додав Сергій Ніколайчук.

Як відомо, фіксований курс долара НБУ запровадив від початку повномасштабної війни. Спочатку встановив курс на рівні 29,25 грн/дол., а з 21 липня 2022-го підвищив до 36,56 грн/дол. З 3 жовтня 2023 року НБУ запровадив керовану гнучкість курсу.

 

курс долара НБУ
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, курс долара на українському валютному ринку змінився у вівторок, 30 січня. Національний банк підняв офіційний курс американської валюти, тоді як обмінні пункти знизили ціни.

Раніше повідомлялося, що українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.

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