Деньги в Украине — НБУ рассказал, сколько наличных денег на руках у населения

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине объем наличных денег вне банковской системы в 2023 году вырос на 48,3 млрд грн, или 6,7%. На 1 января 2024 года на руках у украинцев насчитывается 764,4 млрд грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

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По данным Нацбанка, в начале года в наличном обороте циркулирует 2,7 млрд банкнот на общую сумму 757,5 млрд гривен и 14,5 млрд монет (кроме памятных и инвестиционных) в 6,7 млрд гривен.

Регулятор отметил, что темпы роста наличных денег в обращении в прошлом году были вдвое меньше против 2022 года, когда показатель вырос на 14,1%. Такое явление объясняется высокой степенью неопределенности бизнеса и населения на фоне начала полномасштабной войны, а также ракетного террора осенью.

На одного жителя на начало 2024 года приходилось 66 банкнот и 177 платежных разменных и оборотных монет, а в прошлом году — 71 и 169 единиц соответственно.

Какие купюры наиболее распространены

Больше всего в обращении насчитывается денег номиналом:

для банкнот — 500 гривен;

для монет — 10 копеек.

На эти номиналы приходится по 28,3% и 28,2% от общего объема обращения соответственно.

Наименьшее количество в наличном обращении номиналов:

банкнот — 50 гривен;

монет — 10 гривен.

На них приходится 4,6% и 1,4% соответственно от общего количества обращения.

Наибольший темп прироста в обращении приходился на монеты номиналом в 10 гривен — рост в 54,2% в год. Существенно возросло количество оборотных монет в 5, 2 и 1 гривну – на 42,5%, 15,5% и 8,4%. Так произошло потому, что НБУ постепенно изымает из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их на новые.

Из купюр за 2023 год наибольший прирост у банкноты номиналом 1 тыс. гривен — рост в 62,3% за год. Это одно из последствий полномасштабной войны, ведь население начало сохранять сбережения в больших номиналах купюр.

Среди банкнот наибольшее сокращение объема приходится на номиналы 100 и 200 гривен — 26,4% и 25,7% соответственно. Существенно уменьшился объем банкнот номиналами 10 и 5 гривен — на 21% и 15,1% соответственно.

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