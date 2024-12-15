Обмін валют 2024 — що за проблема виникла у клієнтів Ощадбанку

В українців є проблема з обміном грошей —який банк псує нерви
Українці, які обмінюють валюту віддалено, тобто не відвідують особисто фінансову установу, можуть зіткнутися різними проблемами. Наприклад, банк може без будь-яких пояснень заблокувати кошти клієнта.
Про це йдеться на порталі Мінфін, де люди пишуть відгуки про роботу українських фінансових установ.
Які проблеми з обміном в "Ощадбанку"
Як розповіла одна з клієнток, спочатку їй не вдалося обміняти гроші онлайн, оскільки на сервісі стався збій. Жінка поспілкувалася з технічною підтримкою банку, де їй порадили відвідати одне із відділень "Ощадбанку". Що вона й зробила 6 грудня.
"Я звернулася до відділення, пройшла ідентифікацію та написала заяву на розблокування. Спеціаліст сказала, що протягом трьох днів питання буде вирішено", — написала українка.
Вона уточнила, що станом на 11 грудня її кошти так і залишалися заблокованими, а в банку їй вже не змогли пояснити причину блокування.
Зауважимо, що на ранок 15 грудня на сайті Мінфіну "Ощадбанк" так і не відповів своїй клієнтці.
Що ще варто знати
З 2025 року українські банки по-новому здійснюватимуть фінансовий моніторинг за своїми клієнтами. Тож українцям варто уважно слідкувати за усіма фінансовими операціями, а також уникати:
- Частих переказів від різних осіб.
- Великих внесків готівки через термінали.
- Регулярних фінансових переказів на одну особу.
- Різкого збільшення обсягів операцій за короткий проміжок часу.
- Невідповідності витрат до рівня доходів та соціальному статусу.
- Систематичного поповнення картки з подальшим дробленням платежів.
Раніше ми розповідали про меморандум, який на початку грудня підписали найбільші банки в Україні. Саме цим документом запроваджуються нові правила на банківському ринку.
Також нагадаємо, що НБУ запустив миттєві перекази з картки на картку, оновивши систему електронних платежів — СЕП-4.1. Тепер транзакції мають відбуватися за кілька секунд у будь-який час.
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