Обмін валют 2024 — що за проблема виникла у клієнтів Ощадбанку

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Українці, які обмінюють валюту віддалено, тобто не відвідують особисто фінансову установу, можуть зіткнутися різними проблемами. Наприклад, банк може без будь-яких пояснень заблокувати кошти клієнта.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де люди пишуть відгуки про роботу українських фінансових установ.

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Як розповіла одна з клієнток, спочатку їй не вдалося обміняти гроші онлайн, оскільки на сервісі стався збій. Жінка поспілкувалася з технічною підтримкою банку, де їй порадили відвідати одне із відділень "Ощадбанку". Що вона й зробила 6 грудня.

"Я звернулася до відділення, пройшла ідентифікацію та написала заяву на розблокування. Спеціаліст сказала, що протягом трьох днів питання буде вирішено", — написала українка.

Вона уточнила, що станом на 11 грудня її кошти так і залишалися заблокованими, а в банку їй вже не змогли пояснити причину блокування.

Зауважимо, що на ранок 15 грудня на сайті Мінфіну "Ощадбанк" так і не відповів своїй клієнтці.

Що ще варто знати

З 2025 року українські банки по-новому здійснюватимуть фінансовий моніторинг за своїми клієнтами. Тож українцям варто уважно слідкувати за усіма фінансовими операціями, а також уникати:

Частих переказів від різних осіб. Великих внесків готівки через термінали. Регулярних фінансових переказів на одну особу. Різкого збільшення обсягів операцій за короткий проміжок часу. Невідповідності витрат до рівня доходів та соціальному статусу. Систематичного поповнення картки з подальшим дробленням платежів.

Раніше ми розповідали про меморандум, який на початку грудня підписали найбільші банки в Україні. Саме цим документом запроваджуються нові правила на банківському ринку.

Також нагадаємо, що НБУ запустив миттєві перекази з картки на картку, оновивши систему електронних платежів — СЕП-4.1. Тепер транзакції мають відбуватися за кілька секунд у будь-який час.