Обмен валют 2024 — что за проблема возникла у клиентов Сбербанка

У украинцев есть проблема с обменом денег — в каком банке
Украинцы, которые обменивают валюту удаленно, то есть не посещают лично финансовое учреждение, могут столкнуться разными проблемами. К примеру, Ощадбанк может без каких-либо объяснений заблокировать средства клиента.
Об этом говорится на портале Минфин, где люди пишут отзывы о работе украинских финансовых учреждений.
Какие проблемы с обменом в "Ощадбанке"
Как рассказала одна из клиенток, поначалу ей не удалось обменять деньги онлайн, поскольку на сервисе произошел сбой. Женщина пообщалась с технической поддержкой банка, где ей посоветовали посетить одно из отделений "Ощадбанка". Что она и сделала 6 декабря.
"Я обратилась в отделение, прошла идентификацию и написала заявление на разблокировку. Специалист сказала, что в течение трех дней вопрос будет решен", — написала украинка.
Она уточнила, что 11 декабря ее средства так и оставались заблокированными, а в банке ей уже не смогли объяснить причину блокировки.
Отметим, что к утру 15 декабря на сайте Минфина "Ощадбанк" так и не ответил своей клиентке.
Что еще стоит знать
С 2025 года украинские банки будут по-новому осуществлять финансовый мониторинг за своими клиентами. Поэтому украинцам следует внимательно следить за всеми финансовыми операциями, а также избегать:
- Частых переводов от разных лиц.
- Больших наличных взносов через терминалы.
- Регулярных финансовых переводов на одного человека.
- Резкого увеличения объемов сделок за короткий промежуток времени.
- Несоответствия расходов до уровня доходов и социальному статусу.
- Систематического пополнение карты с последующим дроблением платежей.
Ранее мы рассказывали о меморандуме, который в начале декабря подписали крупнейшие банки в Украине. Именно этим документом вводятся новые правила на банковском рынке.
Также напомним, что НБУ запустил мгновенные переводы с карты на карту, обновив систему электронных платежей — СЕП-4.1. Теперь транзакции должны происходить через несколько секунд в любое время.
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