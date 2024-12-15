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У украинцев есть проблема с обменом денег — в каком банке

15 декабря 2024 06:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Обмен валют 2024 — что за проблема возникла у клиентов Сбербанка
Отделение Сбербанка. Фото: Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинцы, которые обменивают валюту удаленно, то есть не посещают лично финансовое учреждение, могут столкнуться разными проблемами. К примеру, Ощадбанк может без каких-либо объяснений заблокировать средства клиента.

Об этом говорится на портале Минфин, где люди пишут отзывы о работе украинских финансовых учреждений.

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Как рассказала одна из клиенток, поначалу ей не удалось обменять деньги онлайн, поскольку на сервисе произошел сбой. Женщина пообщалась с технической поддержкой банка, где ей посоветовали посетить одно из отделений "Ощадбанка". Что она и сделала 6 декабря.

 обратилась в отделение, прошла идентификацию и написала заявление на разблокировку. Специалист сказала, что в течение трех дней вопрос будет решен", — написала украинка.

Она уточнила, что 11 декабря ее средства так и оставались заблокированными, а в банке ей уже не смогли объяснить причину блокировки.

Отметим, что к утру 15 декабря на сайте Минфина "Ощадбанк" так и не ответил своей клиентке.

Что еще стоит знать

С 2025 года украинские банки будут по-новому осуществлять финансовый мониторинг за своими клиентами. Поэтому украинцам следует внимательно следить за всеми финансовыми операциями, а также избегать:

  1. Частых переводов от разных лиц.
  2. Больших наличных взносов через терминалы.
  3. Регулярных финансовых переводов на одного человека.
  4. Резкого увеличения объемов сделок за короткий промежуток времени.
  5. Несоответствия расходов до уровня доходов и социальному статусу.
  6. Систематического пополнение карты с последующим дроблением платежей.

Ранее мы рассказывали о меморандуме, который в начале декабря подписали крупнейшие банки в Украине. Именно этим документом вводятся новые правила на банковском рынке.

Также напомним, что НБУ запустил мгновенные переводы с карты на карту, обновив систему электронных платежей — СЕП-4.1. Теперь транзакции должны происходить через несколько секунд в любое время.

Ощадбанк деньги банки валюта обмен валют

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