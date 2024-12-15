Обмен валют 2024 — что за проблема возникла у клиентов Сбербанка

Отделение Сбербанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые обменивают валюту удаленно, то есть не посещают лично финансовое учреждение, могут столкнуться разными проблемами. К примеру, Ощадбанк может без каких-либо объяснений заблокировать средства клиента.

Об этом говорится на портале Минфин, где люди пишут отзывы о работе украинских финансовых учреждений.

Читайте также:

Какие проблемы с обменом в "Ощадбанке"

Как рассказала одна из клиенток, поначалу ей не удалось обменять деньги онлайн, поскольку на сервисе произошел сбой. Женщина пообщалась с технической поддержкой банка, где ей посоветовали посетить одно из отделений "Ощадбанка". Что она и сделала 6 декабря.

"Я обратилась в отделение, прошла идентификацию и написала заявление на разблокировку. Специалист сказала, что в течение трех дней вопрос будет решен", — написала украинка.

Она уточнила, что 11 декабря ее средства так и оставались заблокированными, а в банке ей уже не смогли объяснить причину блокировки.

Отметим, что к утру 15 декабря на сайте Минфина "Ощадбанк" так и не ответил своей клиентке.

Что еще стоит знать

С 2025 года украинские банки будут по-новому осуществлять финансовый мониторинг за своими клиентами. Поэтому украинцам следует внимательно следить за всеми финансовыми операциями, а также избегать:

Частых переводов от разных лиц. Больших наличных взносов через терминалы. Регулярных финансовых переводов на одного человека. Резкого увеличения объемов сделок за короткий промежуток времени. Несоответствия расходов до уровня доходов и социальному статусу. Систематического пополнение карты с последующим дроблением платежей.

Ранее мы рассказывали о меморандуме, который в начале декабря подписали крупнейшие банки в Украине. Именно этим документом вводятся новые правила на банковском рынке.

Также напомним, что НБУ запустил мгновенные переводы с карты на карту, обновив систему электронных платежей — СЕП-4.1. Теперь транзакции должны происходить через несколько секунд в любое время.