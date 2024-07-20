Цены на продукты в Украине вырастут — какие товары подорожают больше

Сотрудники молочного завода. Фото: УНІАН

Повышение акцизов на горючее приведет к росту цен на все товары, ведь расходы на топливо включены в себестоимость всех производств. Это особенно ощутимо при массовых отключениях электроэнергии, когда бизнес вынужден использовать генераторы.

Об этом рассказал основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в интервью УНІАН.

Читайте также:

Какие продукты подорожают больше всего

"Сейчас больше всего влияет на экономику электроэнергия, а точнее — ее отсутствие. Вот это сейчас основной фактор, потому что киловатт энергии, произведенный генератором, стоит в десять раз дороже, чем киловатт, купленный у государства из обычных электрических сетей", — сказал Леушкин.

По мнению эксперта, больше всего вырастут цены на продукцию энергозатратных производств. Например, хлеб подорожает больше, чем колбаса, поскольку в структуре себестоимости хлеба доля затрат на электроэнергию значительнее.

Цены на молочные продукты могут вырасти еще больше, поскольку их производство и продажа нуждаются в постоянном охлаждении, что приводит к высоким затратам на энергию. Большой процент порчи также увеличивает себестоимость. Поэтому наибольший рост цен ожидается именно хлебом и молоком.

При этом Леушкин отметил, что сильного роста цен, например, картофеля и моркови — не будет.

"Поэтому нельзя сказать, на сколько процентов все подорожает. Здесь надо говорить, что подорожает все, но что-то очень сильно, что-то меньше, а что-то совсем немного. В зависимости от энергоемкости производства этих продуктов", — считает он.

Что еще нужно знать

Напомним, мы рассказывали, какие продукты нельзя покупать в жару. В настоящее время во многих магазинах должным образом не работают морозильные камеры и холодильники.

Мы также писали, что в Украине наблюдается аномальная жара, сопровождаемая рекордно длительными отключениями электроэнергии. Света может не быть по пол дня и длиннее. Из-за этого отечественный ритейл испытывает серьезные трудности. Ситуацию усугубляет повышение тарифов на электроэнергию и рост цен на топливо. Эти факторы оказывают серьезное влияние на цены на продукты в украинских супермаркетах.