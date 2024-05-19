Ціни на пальне можуть зрости на 6 гривень за літр — деталі

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні зростуть ціни на пальне. Такі зміни відбудуться через директиву ЄС, де визначаються мінімальні ставки для членів Євросоюзу.

Про це заявив гендиректор мережі АЗС SunOil Леонід Косянчук в ефірі "Київ24".

Читайте також:

На скільки здорожчає бензин, дизпальне та автогаз

За словами Косянчука, здорожчання цін буде не дуже значним. Він зазначив, що вартість бензину зросте на 1,5 гривні, а дизелю — на близько 1,8 грн. Єдине, на що сильно зростуть ціни, так це на автогаз.

"Єдине, що на скраплений газ відразу до 6 гривень на літрі буде підвищення. І це може призвести до того, що скраплений газ втратить свою економічну привабливість, як альтернативне пальне", — підкреслив Косянчук.

Гендиректор мережі АЗС SunOil додав, що поділяє думки, що зростання цін викликане законопроєктом, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне та алкоголь.

"Але що стосується самої ініціативи з підвищення акцизів, я не поділяю думку чи обґрунтування прийняття саме в такий час саме таких акцизів. Чому? Тому що дійсно є директива 200396 ЄС, там визначаються мінімальні ставки для членів ЄС. Але ж де ми і де той ЄС. Поки що ЄС для нас — це лише наші забаганки", — вважає він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE, що найближчим часом на Україну чекає підвищення акцизів на пальне та акцизів на тютюн. Щодо останнього підвищення, то відповідний законопроєкт вже у ВР. А от щодо здорожчання пального, то воно розпочнеться у другому півріччі.

Ми також писали, що зростання світового попиту на бензин може скоротитися вдвічі 2024 року, що знизить рентабельність нафтопереробних заводів у другому півріччі. За словами аналітиків, це обумовлено переходом на електромобілі в Китаї та США та поверненням до нормального споживання після тогорічної кризи — відскоку після COVID-19.