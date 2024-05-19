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В Україні дорожчає паливо та цигарки, — коментар Гетманцева

19 травня 2024 06:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ціни на цигарки та паливо підуть вгору
Данило Гетманцев. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Найближчим часом на Україну чекає підвищення акцизів на паливо та акцизів на тютюн. Щодо останнього підвищення, то відповідний законопроект вже у ВР. А от щодо здорожчання палива, то воно розпочнеться у другому півріччі.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Мова про поетапне підвищення рік до року і переведення акцизу в євро, аби не робити індексацію. На сьогодні акциз збільшується на 20%. Законопроект пропонує збільшити його на 30% наступного року. Акциз вартості цигарок складає приблизно 60%. Ну от рахуйте", — сказав політик.

Щодо здорожчання палива, то перший крок у цьому напрямку планується зробити у другому півріччі 2024 року. Кабмін розраховує отримати 20 мільярдів.

"Але на ціну палива впливає в більшій ступені ціна на нафту, яка наразі має тенденцію до зростання з початку року. Точних прогнозів по ціні я робити не буду, бо вони можуть вплинути на ринок", — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, народний депутат Данило Гетманцев розповів, що українська економіка зазнала певних змін після повномасштабного вторгнення та перейшла на військові рейки. Йдеться, зокрема, про збільшення державного замовлення на військові потреби й розгортання оборонно-промислового комплексу. 

паливо
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акцизи

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