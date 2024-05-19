Цены на топливо могут вырасти на 6 гривен за литр — детали

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине вырастут цены на горючее. Такие изменения произойдут из-за директивы ЕС, где определяются минимальные ставки для членов Евросоюза.

Об этом заявил гендиректор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук в эфире "Київ24".

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По словам Косянчука, подорожание цен будет не очень значительным. Он отметил, что стоимость бензина вырастет на 1,5 гривны, а дизеля — на около 1,8 грн. Единственное, на что сильно вырастут цены, это на автогаз.

"Единственное, что на сжиженный газ сразу до 6 гривен на литре будет повышение. И это может привести к тому, что сжиженный газ потеряет свою экономическую привлекательность, как альтернативное топливо", — подчеркнул Косянчук.

Гендиректор сети АЗС SunOil добавил, что разделяет мнения, что рост цен вызван законопроектом, предусматривающим существенное повышение акцизов на горючее и алкоголь.

"Но что касается самой инициативы по повышению акцизов, я не разделяю мнение или обоснование принятия именно в такое время именно таких акцизов. Почему? Потому что действительно есть директива 200396 ЕС, там определяются минимальные ставки для членов ЕС. Но где мы и где тот ЕС. Пока ЕС для нас — это только наши прихоти", — считает он.

Что еще стоит знать

Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE, что в ближайшее время Украину ждет повышение акцизов на топливо и акцизов на табак. Что касается последнего повышения, то соответствующий законопроект уже в ВР. А вот что касается подорожания топлива, то оно начнется во втором полугодии.

Мы также писали, что рост мирового спроса на бензин может сократиться в 2024 году, что снизит рентабельность нефтеперерабатывающих заводов во втором полугодии. По словам аналитиков, это обусловлено переходом на электромобили в Китае и США и возвращением к нормальному потреблению после кризиса того года — отскока после COVID-19.