Ціни на нерухомість зростають — з чим це пов'язано

Ключі від квартири. Фото: freepik

Ціни на нерухомість в Україні зростають навіть під час війни. Це пов’язано, зокрема, з тим, що люди сприймають нерухомість як стабільний та надійний актив для збереження коштів.

Про це розповів рієлтор Олександр Бойко в інтерв’ю для "Телеграфу".

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Чому зростають ціни на нерухомість

Як зазначає експерт, за умов економічної нестабільності, інфляції та девальвації національної валюти інвестори розглядають нерухомість як один із найнадійніших способів зберегти свої кошти. Це стимулює людей інвестувати в квартири та будинки, навіть попри нестабільність на ринку.

Крім того, нерухомість у відносно безпечних регіонах, таких як Львів, Ужгород чи Івано-Франківськ, стає особливо привабливою для тих, хто прагне перенести свої капітали та життя до менш уразливих від війни зон. Ще одним чинником, що сприяє підвищенню цін, є обмежена пропозиція на ринку.

Зупинки та затримки в будівництві нових об’єктів призвели до зменшення кількості житла на ринку, тоді як собівартість нових будівель зросла через інфляцію, дефіцит матеріалів та підвищені витрати на будівельні роботи. Це, своэю чергою, сприяє збереженню високого рівня цін, особливо в безпечних містах.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на тлі зростання попиту на житло у деяких регіонах почала більш активно підвищуватися вартість нерухомості. В основному рухаються вгору ціни на однокімнатні квартири.

Також ми розповідали, що у Львові фіксують зростання вартості купівлі нерухомості. Місто посіло перше місце в Україні за цінами на житло, випередивши Київ.