Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина arrow

В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина

3 листопада 2024 12:08
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на нерухомість зростають — з чим це пов'язано
Ключі від квартири. Фото: freepik
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на нерухомість в Україні зростають навіть під час війни. Це пов’язано, зокрема, з тим, що люди сприймають нерухомість як стабільний та надійний актив для збереження коштів.

Про це розповів рієлтор Олександр Бойко в інтерв’ю для "Телеграфу".

Читайте також:

Чому зростають ціни на нерухомість

Як зазначає експерт, за умов економічної нестабільності, інфляції та девальвації національної валюти інвестори розглядають нерухомість як один із найнадійніших способів зберегти свої кошти. Це стимулює людей інвестувати в квартири та будинки, навіть попри нестабільність на ринку.

Крім того, нерухомість у відносно безпечних регіонах, таких як Львів, Ужгород чи Івано-Франківськ, стає особливо привабливою для тих, хто прагне перенести свої капітали та життя до менш уразливих від війни зон. Ще одним чинником, що сприяє підвищенню цін, є обмежена пропозиція на ринку.

Зупинки та затримки в будівництві нових об’єктів призвели до зменшення кількості житла на ринку, тоді як собівартість нових будівель зросла через інфляцію, дефіцит матеріалів та підвищені витрати на будівельні роботи. Це, своэю чергою, сприяє збереженню високого рівня цін, особливо в безпечних містах.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на тлі зростання попиту на житло у деяких регіонах почала більш активно підвищуватися вартість нерухомості. В основному рухаються вгору ціни на однокімнатні квартири.

Також ми розповідали, що у Львові фіксують зростання вартості купівлі нерухомості. Місто посіло перше місце в Україні за цінами на житло, випередивши Київ.

нерухомість ціни в Україні ціни на квартири гроші війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:03 Синоптики прогнозують у Львові морозну погоду завтра

13:00 Гроші на оренду житла — де переселенці можуть отримати допомогу

12:59 На Одещині збудують укриття для закладу освіти за 35 млн

12:58 У КМВА пояснили нову тактику дронових атак ворога

12:29 З'явилися супутникові знімки захисних споруд у Кримського мосту

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

12:22 На Одещині зафіксовано рекордно теплу погоду

12:15 У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок

12:12 Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень

12:08 В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина

11:57 Висока активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:03 Синоптики прогнозують у Львові морозну погоду завтра

13:00 Гроші на оренду житла — де переселенці можуть отримати допомогу

12:59 На Одещині збудують укриття для закладу освіти за 35 млн

12:58 У КМВА пояснили нову тактику дронових атак ворога

12:29 З'явилися супутникові знімки захисних споруд у Кримського мосту

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

12:22 На Одещині зафіксовано рекордно теплу погоду

12:15 У Росії понад 20 вагонів з вугіллям зійшли з рейок

12:12 Зеленський назвав число цілей, які атакували Україну за тиждень

12:08 В Україні зростають ціни на нерухомість — в чому причина

11:57 Висока активність Сонця — прогноз магнітних бур на сьогодні

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі