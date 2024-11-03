Цены на недвижимость растут — с чем это связано

Ключи от квартиры. Фото: freepik

Цены на недвижимость в Украине вырастают даже во время войны. Это связано, в частности, с тем, что люди воспринимают недвижимость как стабильный и надежный актив для сбережения средств.

Об этом рассказал риелтор Александр Бойко в интервью "Телеграфу".

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Почему растут цены на недвижимость

Как отмечает эксперт, при экономической нестабильности, инфляции и девальвации национальной валюты инвесторы рассматривают недвижимость как один из самых надежных способов сохранить свои средства. Это стимулирует людей инвестировать в квартиры и дома, даже несмотря на нестабильность на рынке.

Кроме того, недвижимость в относительно безопасных регионах, таких как Львов, Ужгород или Ивано-Франковск становится особенно привлекательной для тех, кто стремится перенести свои капиталы и жизнь в менее уязвимые от войны зон. Еще одним фактором, способствующим повышению цен, является ограниченное предложение на рынке.

Остановки и задержки в строительстве новых объектов привели к уменьшению количества жилья на рынке, в то время как себестоимость новых зданий выросла из-за инфляции, дефицита материалов и повышенных затрат на строительные работы. Это, в свою очередь, способствует сохранению высокого уровня цен, особенно в безопасных городах.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на фоне растущего спроса на жилье в некоторых регионах начала более активно повышаться стоимость недвижимости. В основном двигаются вверх цены на однокомнатные квартиры.

Также мы рассказывали, что во Львове фиксируют рост стоимости покупки недвижимости. Город занял первое место в Украине по ценам на жилье, опередив Киев.