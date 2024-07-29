Ціни в Україні — на ринку фіксують подорожчання пива та інших напоїв

Продуктовий відділ супермаркету. Фото: Freepik

Українські виробники негазованої води та пива підвищили відпускну вартість своєї продукції у 2024 році. Це позначилося на кінцевих роздрібних цінах у магазинах.

Про це йдеться у звіті Держстату щодо середніх цін виробників з січня по червень 2024-го.

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Подорожчання негазованих напоїв та пива

У статистиці враховані ціни виробників у десяти тисячах літрів (дал) за такими видами напоїв як бренді, горілка, пиво, мінеральні газовані і негазовані води та різноманітні безалкогольні напої.

За даними статистики, найбільш значне зростання цін фіксують на мінеральну негазовану воду. Так, на початку року середня ціна у перерахунку на один літр становила 6,65 грн, а в липні зросла до 7,25. Тобто вартість таких напоїв підвищилась на 9%.

Також спостерігається подорожчання пива. Виробники підвищили ціни з початку року на 3,4%. У липні середня ціна за один літр становить 30,3 грн.

Фактично не змінилася середня вартість виробників за літр міцних та безалкогольних мінеральних напоїв:

ціна на горілку — 79,9 грн;

вартість бренді (разом з "коньяком України") — 115,2 грн;

ціна на безалкогольні напої — 13,9 грн.

Єдиним напоєм, що подешевшав на незначний відсоток від виробників, стала горілка з міцністю не більше 45,4%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні вартість кавунів після рекордного зниження, почала зростати. Виробники продають у середньому солодку ягоду майже на чверть дорожче.

Також експерти стверджують, що в Україні подорожчають фрукти та ягоди. Дефіцит робочих рук може призвести до зменшення попиту на державні гранти у сфері садівництва, ягідництва і теплиць.