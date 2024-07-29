Цены в Украине — на рынке фиксируют подорожания пива и других напитков

Продуктовый отдел супермаркета. Фото: Freepik

Украинские производители негазированной воды и пива повысили отпускную стоимость своей продукции в 2024 году. Это сказалось на конечных розничных ценах в магазинах.

Об этом говорится в отчете Госстата о средних ценах производителей с января по июнь 2024-го.

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Подорожание негазированных напитков и пива

В статистике учтены цены производителей в десяти тысячах литров (дал) по таким видам напитков как бренди, водка, пиво, минеральные газированные и негазированные воды и разнообразные безалкогольные напитки.

По данным статистики, наиболее значительный рост цен фиксируется на минеральную негазированную воду. Так, в начале года средняя цена в пересчете на один литр составила 6,65 грн, а в июле выросла до 7,25 грн. То есть, стоимость таких напитков повысилась на 9%.

Также наблюдается подорожание пива. Производители повысили цены с начала года на 3,4%. В июле средняя цена за литр составляет 30,3 грн.

Фактически не изменилась средняя стоимость производителей за литр крепких и безалкогольных минеральных напитков:

цена на водку — 79,9 грн;

стоимость бренди (вместе с "коньяком Украины") — 115,2 грн;

цена на безалкогольные напитки — 13,9 грн.

Единственным напитком, который подешевел на незначительный процент от производителей, стала водка с крепостью не более 45,4%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стоимость арбузов после рекордного снижения начала расти. Производители продают в среднем сладкую ягоду почти на четверть дороже.

Также эксперты утверждают, что в Украине подорожают фрукты и ягоды. Дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц.