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В Україні здорожчають фрукти та ягоди — у чому причина

14 липня 2024 17:37
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Підвищення цін в Україні чіерез дефіцит робочої сили — які продукти дорожчають
Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Дефіцит робочих рук може призвести до зменшення попиту на державні гранти у сфері садівництва, ягідництва і теплиць. Це вплине на вирощування ягід та фруктів і згодом призведе до змін цін на них

Про це повідомляє AgroNews з посиланням на аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопку.

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Чому зростуть ціни

"Адже умови гранту прописують певні обов’язкові нормативи з працевлаштування постійного та сезонного персоналу", — пояснив експерт. 

У зв'язку з мобілізацією та відтоком робочої сили з країни людей може не вистачати на всіх етапах виробничого процесу, від посадки продукції до збирання врожаю та його продажу. Це може призвести до збільшення часу на кожен з процесів, зокрема, збирання врожаю. Власникам підприємств доведеться активно шукати працівників, мотивувати їх і платити більше, щоб забезпечити нормальний обсяг виробництва.

У середньостроковій перспективі нестача робочої сили суттєво вплине на процес ціноутворення, особливо на ринку ягід і фруктів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на продукти харчування в Україні знову йдуть угору. Найближчим часом очікується значне підвищення вартості хліба, що стане черговим ударом по гаманцях споживачів.

Ми також писали, що інфляція на українському споживчому ринку у червні 2024 року досягла 2,2%. Це найвищий показник зростання цін за останній рік.

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