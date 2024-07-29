Зарплаты в Украине — ТОП-3 городов, где граждане зарабатывают больше всего

Работник на заводе. Фото: KNDS

В Украине растет средняя заработная плата из-за дефицита ряда специалистов. Самые высокие зарплаты фиксируются в трех городах, а военные специальности опередили по оплате труда IТ-сферу.

Об этом сообщается на портале Work.ua.

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Средняя зарплата в Украине в 2024 году

С февраля этого года размер средней зарплаты в стране не изменялся и составил 20 тыс. грн. Однако в июне показатель подскочил на 2,5%, до 20,5 тыс. грн. Соответствующее повышение стало следствием увеличения размещения количества вакансий от украинской армии, тогда как в отношении гражданских профессий размер средней зарплаты находится на том же уровне.

Согласно статистике портала, в топ-100 наиболее оплачиваемых профессий находится множество военных специальностей. При этом именно в этой сфере заработные платы предлагают даже выше, чем для IТ-сектора. Так, если до войны высокая зарплата преобладала среди программистов и других ІТ-специалистов, то сейчас среди артиллеристов, снайперов и танкистов. Объясняется это высоким спросом таких специалистов во время войны.

Графика. Источник: Work.ua

При этом украинцы, размещающие свои резюме, начали указывать на более высокий ожидаемый уровень заработной платы. Это одна из ключевых тенденций на украинском рынке труда в 2024 году. Так, средний желаемый уровень зарплат вырос с 18 тыс. до 22,4 тыс. грн.

В каких городах самые большие зарплаты

По данным портала, самые высокие зарплаты в стране традиционно фиксируют в Киеве. Там средняя заработная плата находится на уровне 24,5 тыс. грн. Далее по уровню зарплаты следует Львов, где в среднем доход составляет 22 тыс. грн.

Разделяют третье место Одесса и Днепр. Там граждане получают в среднем 20 тыс. грн.

В то же время городом, где самая низкая средняя зарплата, являются Сумы. Там платят около 15 тысяч гривен. Это связано с худшими возможностями трудоустройства и более низким развитием инфраструктуры.

Графика. Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине Верховная Рада приняла решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысячи гривен в месяц.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году дважды повысилась минимальная заработная плата и составляет 8 тыс. гривен. Ожидается, что средняя зарплата в разных секторах экономики продолжит расти, а следующего повышения "минималки" придется ждать несколько лет.