Зарплаты в Украине — ТОП-3 городов, где граждане зарабатывают больше всего

В Украине выросла зарплата — в каких городах платят больше всего
В Украине растет средняя заработная плата из-за дефицита ряда специалистов. Самые высокие зарплаты фиксируются в трех городах, а военные специальности опередили по оплате труда IТ-сферу.
Об этом сообщается на портале Work.ua.
Средняя зарплата в Украине в 2024 году
С февраля этого года размер средней зарплаты в стране не изменялся и составил 20 тыс. грн. Однако в июне показатель подскочил на 2,5%, до 20,5 тыс. грн. Соответствующее повышение стало следствием увеличения размещения количества вакансий от украинской армии, тогда как в отношении гражданских профессий размер средней зарплаты находится на том же уровне.
Согласно статистике портала, в топ-100 наиболее оплачиваемых профессий находится множество военных специальностей. При этом именно в этой сфере заработные платы предлагают даже выше, чем для IТ-сектора. Так, если до войны высокая зарплата преобладала среди программистов и других ІТ-специалистов, то сейчас среди артиллеристов, снайперов и танкистов. Объясняется это высоким спросом таких специалистов во время войны.
При этом украинцы, размещающие свои резюме, начали указывать на более высокий ожидаемый уровень заработной платы. Это одна из ключевых тенденций на украинском рынке труда в 2024 году. Так, средний желаемый уровень зарплат вырос с 18 тыс. до 22,4 тыс. грн.
В каких городах самые большие зарплаты
По данным портала, самые высокие зарплаты в стране традиционно фиксируют в Киеве. Там средняя заработная плата находится на уровне 24,5 тыс. грн. Далее по уровню зарплаты следует Львов, где в среднем доход составляет 22 тыс. грн.
Разделяют третье место Одесса и Днепр. Там граждане получают в среднем 20 тыс. грн.
В то же время городом, где самая низкая средняя зарплата, являются Сумы. Там платят около 15 тысяч гривен. Это связано с худшими возможностями трудоустройства и более низким развитием инфраструктуры.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине Верховная Рада приняла решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысячи гривен в месяц.
Также мы писали, что в Украине в 2024 году дважды повысилась минимальная заработная плата и составляет 8 тыс. гривен. Ожидается, что средняя зарплата в разных секторах экономики продолжит расти, а следующего повышения "минималки" придется ждать несколько лет.
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