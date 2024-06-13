Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине вырос спрос на жилье — в каких городах покупают квартиры больше всего arrow

В Украине вырос спрос на жилье — в каких городах покупают квартиры больше всего

13 июня 2024 19:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Стало известно, в каких городах украинцы покупают квартиры больше всего
Многоэтажные дома. Фото: comforttown.com.ua |
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Несмотря на войну и постоянные обстрелы со стороны России, украинцы продолжают покупать новое жилье. Однако основная часть запросов на первичное жилье приходится на города, которые считаются относительно безопасными.

Об этом сообщила директор по продажам компании GAZDA Марианна Бигунец в интервью для OBOZ.UA в четверг, 13 июня.

Читайте также:

В Украине вырос спрос на жилье

Бигунец рассказала, что спрос на новое жилье в относительно безопасных городах увеличился в 1,5-1,8 раза. В то же время в целом по стране с начала полномасштабного вторжения спрос снизился до 35%. Она указала, что украинцы предпочитают покупать новое жилье в таких городах, как:

  • Ужгород;
  • Черновцы;
  • Львов;
  • Ивано-Франковск;
  • Житомир;
  • Днепр;
  • Винница;
  • Киев.

Бигунец также подчеркнула, что существующий спрос соответствует реальному предложению на рынке, то есть количеству жилья, которое предлагается к продаже в объектах, строительство которых не останавливалось или было возобновлено с февраля 2022 года и продолжается без перерывов.

"С начала 2024 года можно заключить, что на "первичке" продается только то, что активно строится. Покупатели готовы инвестировать в жилье на этапе котлована только у проверенных застройщиков, которые работают давно на рынке и имеют хорошую репутацию", — отметила она.

Бигунец также отметила, что большинство покупателей заинтересованы в жилье, которое уже готово к заселению, с ремонтом или на завершающих этапах строительства.

По словам Бигунец, украинцы не желают покупать жилье даже по сниженной цене у замороженных и имеющих проект.

  • неопределенные сроки строительства;
  • сомнительную судьбу девелоперов.

Напомним, в Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается снижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.

Мы также писали, что, по данным Госстата, в первом квартале года средние цены на жилую недвижимость выросли на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост цен наблюдался на квартирах на первичном рынке.

Винница
Ужгород
Житомир
Украина
недвижимость
Киев
цены на квартиры
квартиры
Черновцы
украинцы
Днепр
Ивано-Франковск
квартира
Львов
жилье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос