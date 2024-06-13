Стало известно, в каких городах украинцы покупают квартиры больше всего

Многоэтажные дома. Фото: comforttown.com.ua |

Несмотря на войну и постоянные обстрелы со стороны России, украинцы продолжают покупать новое жилье. Однако основная часть запросов на первичное жилье приходится на города, которые считаются относительно безопасными.

Об этом сообщила директор по продажам компании GAZDA Марианна Бигунец в интервью для OBOZ.UA в четверг, 13 июня.

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Бигунец рассказала, что спрос на новое жилье в относительно безопасных городах увеличился в 1,5-1,8 раза. В то же время в целом по стране с начала полномасштабного вторжения спрос снизился до 35%. Она указала, что украинцы предпочитают покупать новое жилье в таких городах, как:

Ужгород;

Черновцы;

Львов;

Ивано-Франковск;

Житомир;

Днепр;

Винница;

Киев.

Бигунец также подчеркнула, что существующий спрос соответствует реальному предложению на рынке, то есть количеству жилья, которое предлагается к продаже в объектах, строительство которых не останавливалось или было возобновлено с февраля 2022 года и продолжается без перерывов.

"С начала 2024 года можно заключить, что на "первичке" продается только то, что активно строится. Покупатели готовы инвестировать в жилье на этапе котлована только у проверенных застройщиков, которые работают давно на рынке и имеют хорошую репутацию", — отметила она.

Бигунец также отметила, что большинство покупателей заинтересованы в жилье, которое уже готово к заселению, с ремонтом или на завершающих этапах строительства.

По словам Бигунец, украинцы не желают покупать жилье даже по сниженной цене у замороженных и имеющих проект.

неопределенные сроки строительства;

сомнительную судьбу девелоперов.

Напомним, в Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается снижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.

Мы также писали, что, по данным Госстата, в первом квартале года средние цены на жилую недвижимость выросли на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост цен наблюдался на квартирах на первичном рынке.